批准中國兩款疫苗緊急授權！　WHO：最快兩星期內決定

▲ 中國「國藥集團」（Sinopharm）研發的新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

世界衛生組織（WHO）宣布，將在未來兩個星期內決定，是否批准兩款中國製疫苗緊急使用。若通過，將成為全球第一個獲得WHO批准的非西方國家疫苗。

根據《路透社》報導，世衛助理秘書長席馬歐（Mariângela BatistaGalvão Simão）27日表示，WHO將在本周末決議，是否批准中國「國藥集團」（Sinopharm）疫苗緊急授權，接著會在下一個星期決議中國「科興生物」（Sinovac Biotech）疫苗的緊急授權使用。

▲中國大陸科興生物（Sinovac）疫苗。（圖／路透社）



中國已經在國內分配數百萬劑疫苗，並將這兩款疫苗出口至世界多國，大部分集中在拉丁美洲、東南亞各國和非洲。若WHO批准通過，中國製的兩款疫苗將成為全球第一個獲得批准的非西方國家疫苗。

WHO的緊急授權名單是用來告訴各國監管機關，某款疫苗的安全性和保護效力；同時，國藥集團和科興生物的疫苗若獲得批准，也將列入疫苗全球取得機制（COVAX）中，替貧窮國家提供疫苗。

目前WHO已經批准3款新冠疫苗，包含美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech合作的疫苗、英國牛津大學（Oxford University）和英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）的疫苗，以及美國嬌生集團（Johnson & Johnson）疫苗；並預計在本周審核美國製藥廠莫德納（Moderna）的疫苗。