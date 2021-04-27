日外交藍書重申擁獨島主權：固有領土遭「非法佔據」！南韓氣炸抗議

▲南韓實際控制獨島，然而日本卻宣稱擁有其主權。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本外務大臣茂木敏充今（27）日在內閣會議時，報告2021年版的外交藍皮書，記載日本基於自身外交立場以及近期國際情勢，為菅義偉去年9月就任首相後首份的外交藍皮書，內容指責南韓非法占據日本領土「竹島」（南韓實際擁有，稱獨島），且南韓政府須擔負解決慰安婦賠償議題的責任。對此，南韓外交部隨後發表強烈嚴正抗議。

根據《韓聯社》報導，日本菅義偉政府承襲安倍晉三時期的態度，雖然同樣稱南韓為「重要的林國」，不過在今年的外交藍皮書上，依然稱擁有「竹島」（南韓實際擁有，稱獨島）主權，且竹島為南韓「非法占據」，此說法沿用2018年版藍皮書的固有立場，另外還稱1965年日韓建交時簽訂的「日韓請求權協定」，以及2015年安倍晉三與南韓時任總統朴槿惠簽訂的協議，基本上已完全解決慰安婦問題。

另外，日本外交藍皮書說明，日本政府將與美國、南韓兩國與國際社會合作，達成推動韓半島（朝鮮半島）完成無核化的目標，並將推動北韓釋放遭綁架的日籍公民，視為最亟待解決的重要課題。

美國總統拜登就任後，積極呼籲日韓兩國應修復雙方關係。

▲南韓書法家曾登上獨島，「大韓民國的早晨從獨島開始。」（圖／達志影像）

對此，南韓外交部透過發言人發表評論，向日本發表強烈抗議，「獨島不管在歷史、地理、國際法規上都是我國（南韓）固有領土，然而日本政府卻再次針對獨島發表擁有其主權。我政府對此發表強烈抗議，鄭重呼籲日方即刻撤回此一說法。我方再次闡明，未來對於日本針對獨島提出的任何挑釁行為，我方將強烈應對。」

南韓外交部補充，「針對日本政府對於慰安婦議題抱持的態度，我方向日本政府強烈呼籲，應秉持並延續1993年河野談話與2015年韓日慰安婦協議時所標榜的承擔責任、道歉、反省之精神。」

報導指出，南韓外交部亞太局長李相烈（이상령）於27日上午傳召日本駐韓大使館總括領事相馬弘尚。

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