三星擬在美德州蓋700兆瓦太陽能發電廠！分析：與半導體廠供電有關

▲三星電子在南韓京畿道華城的晶片生產工廠。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

全球晶片荒持續延燒，就連美國總統拜登邀請台積電、英特爾、三星等19間科技業製造廠召開視訊峰會時，都坦言美國應立即強化半導體產業的投資。有外媒報導，三星物產準備在美國德州興建700兆瓦的太陽能發電廠，事業規模達6.7億美元，預計2023年底投入營運，外傳該計畫與三星電子在美設半導體廠的供電有關。

南韓三星物產過去曾主導或承包台北101大樓、杜拜哈里發塔的建設工程。《路透社》於當地時間24日的報導，根據其所掌握情報，三星物產計畫在美國德克薩斯州米拉姆郡（Milam County）興建太陽能發電廠，距離三星電子位於德州奧斯丁晶圓廠近2小時車程，預計將於明年6月動工、2023年12月正式投入商業營運。

對此，三星物產相關人士於25日坦承，的確透過在美國成立的法人公司「Samsung Solar Energy」在美國德州位於中西部的米拉姆郡推動計畫興建太陽能發電廠，預計取得郡內3個區域（總660萬坪）為太陽能廠預定地，目前正推動地方政府核准計畫。

《路透社》在報導中指出，該太陽能發電廠事業規模達6億7300萬美元，不過三星物產表示，計畫中的全體事業規模仍未定，且事業進行初期的相關費用也未出爐。

對於報導內容，三星物產解釋，目前著手進行的太陽能廠興建計畫本身與三星電子沒有關係，且也與三星電子的奧斯丁晶圓廠供電無關，三星物產以加拿大安大略省可再生能源事業的成功經驗為基礎，推動可再生能源，將之視為企業主要成長動力，以此推動擴大事業規模。

《韓聯社》分析，隨著拜登強調將擴大對科技業的投資，加上積極應對氣候變遷，三星物產此項計畫格外受到矚目。

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