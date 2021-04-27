疫情籠罩全球戰情緊張！軍費「逆勢飆漲」2兆美元　美防堵中國威脅

▲美國海軍核動力航母尼米茲號在南海上航行。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

新冠疫情襲捲全球超過一年餘，造成各國經濟與市長萎縮、低迷不振，原本外界認為這會造成各國縮減在軍事發展上的費用，但有項驚人的研究卻指出，全球軍費卻飆漲至近2兆美元，逆勢上漲2.6%，該項研究反映出美國對於防堵中俄勢力擴張的憂慮。

根據瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）於當地時間26日發表的調查報告，全球軍費排行前5名為美國、中國、印度、俄羅斯、英國。

其中，中國軍費開銷較去年成長1.9%，為2520億美元，占全球軍費支出總額13%，資深研究員Nan Tien分析，中國軍費支出近10年累計攀升76%，而身為去年GDP正成長的國家，中國成為唯一擴增軍費、卻同時未加重負擔的國家，軍費的擴增和實施長期軍事現代化與擴張計畫有關，以求期望追趕上其他軍事大國。

另外，美國軍費成長為4.4%、高達7780億美元，占全球比率為39%。分析指出，美國在2020年已是連續3年增長軍費支出，這顯示從川普政府以來對於中國、俄羅斯等處於對立面的競爭戰略對手施予的壓力深感龐大威脅，而目前「川規拜隨」，目前尚無跡象顯示拜登會減少軍費開銷。

隨著美中矛盾持續擴大、區域之間的緊張氣氛短時間內無法消弭，原本全球經濟因疫情呈現萎靡不振，但軍費開銷卻逆勢上漲，這代表著軍事負擔增加，從2019年的2.2%微幅成長至2.4%，創下2009年金融危機以後的最高紀錄。