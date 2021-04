歐盟內部報告抨擊中國「轉向獨裁」　籲關注台海情勢

▲歐洲聯盟(EU)對中國的立場正逐漸轉硬。(圖/路透)



文/中央社

歐洲聯盟(EU)對中國的立場正逐漸轉硬,一份高層內部報告顯示,歐盟愈來愈悲觀看待對中國維持商業和政治脫鉤的可能性。報告並呼籲密切關注台海情勢。

歐盟與中國4個月前才剛敲定歷史性的歐中投資協議,但美國政治新聞機構Politico讀到的高層內部報告顯示,中國國家主席習近平的「轉向獨裁」引發憂心,歐盟對於能否分別看待商業利益和政治疑慮的可能性,態度愈來愈悲觀。報告的強硬用詞也反映出歐盟就中國議題進行官方交流時,態度有所改變。

歐盟2019年曾發布「歐中關係戰略展望」報告(EU-China–A strategic outlook),這份針對中國的最新「進展報告」,試圖評估此後的情勢變動。如今中國解放軍對台灣步步進逼、壓迫新疆維吾爾族穆斯林,並打壓香港民運人士,已引發國際更多關切。

過去一週廣為傳閱的這份歐盟報告指出,過去兩年來,北京已採取「更獨斷的路線」。

報告表示:「(中國)持續轉向獨裁,進一步封閉國內的政治空間、加強社會控制、壓迫新疆和西藏。中國也打壓香港的基本自由,這對歐盟與中國關係只會有負面衝擊。」

China and the EU seemed to on good terms only four months ago. Both parties had agreed to the principles of a landmark investment agreement.



Now the EU is changing its tone. https://t.co/dOvp2Sbnni