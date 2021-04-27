歐盟內部報告抨擊中國「轉向獨裁」　籲關注台海情勢

▲歐洲聯盟（EU）對中國的立場正逐漸轉硬。（圖／路透）



文／中央社

歐洲聯盟（EU）對中國的立場正逐漸轉硬，一份高層內部報告顯示，歐盟愈來愈悲觀看待對中國維持商業和政治脫鉤的可能性。報告並呼籲密切關注台海情勢。

歐盟與中國4個月前才剛敲定歷史性的歐中投資協議，但美國政治新聞機構Politico讀到的高層內部報告顯示，中國國家主席習近平的「轉向獨裁」引發憂心，歐盟對於能否分別看待商業利益和政治疑慮的可能性，態度愈來愈悲觀。報告的強硬用詞也反映出歐盟就中國議題進行官方交流時，態度有所改變。

歐盟2019年曾發布「歐中關係戰略展望」報告（EU-China–A strategic outlook），這份針對中國的最新「進展報告」，試圖評估此後的情勢變動。如今中國解放軍對台灣步步進逼、壓迫新疆維吾爾族穆斯林，並打壓香港民運人士，已引發國際更多關切。

過去一週廣為傳閱的這份歐盟報告指出，過去兩年來，北京已採取「更獨斷的路線」。

報告表示：「（中國）持續轉向獨裁，進一步封閉國內的政治空間、加強社會控制、壓迫新疆和西藏。中國也打壓香港的基本自由，這對歐盟與中國關係只會有負面衝擊。」

China and the EU seemed to on good terms only four months ago. Both parties had agreed to the principles of a landmark investment agreement.



Now the EU is changing its tone. https://t.co/dOvp2Sbnni — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) April 25, 2021

報告更提到：「南海的和平與穩定明顯攸關歐盟的利益。近日台灣海峽兩岸緊張情勢升溫，應予密切關注。」

報告也抨擊北京在實現共產黨領導階層許下的經濟承諾「幾無進展」，尤其是開放數位和農業市場、處理鋼鐵產能過剩、限制產業補貼等方面。報告並要求採取「更進一步的堅定」措施，來因應中國構成的新挑戰。

報告並提到：「展望未來，歐盟必須繼續強化關鍵基礎設施與科技基礎的安全。」

目前各界憂心，中國支持的企業可能利用後疫情時代經濟下滑，來搶奪歐洲關鍵產業，如同它們10年前在金融危機期間取得希臘的彼里夫斯港（Piraeus）。然而歐盟現在還有10個成員國沒設立投資審核機制，也令歐洲聯盟執行委員會（EU Commission）感到挫折。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen ）與歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）21日在一份信件中，向歐盟27國領袖組成的歐洲理事會（European Council）概述上述報告。

兩人在信中寫道：「事實就是，歐盟與中國有根本上的分歧，不管是經濟體制與處理全球化、民主、人權議題的作法，或者是與第三國應對的方式。這些分歧在可預見的未來仍將持續，不應刻意隱瞞。」

波瑞爾昨天證實已將一份中國議題報告送至歐洲理事會。

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