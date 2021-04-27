印度染疫者遭「強灌牛尿」…荒謬治療影片曝！網怒譙：簡直是謀殺

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Shame on doctors fighting COVID...

Gaumutra to a Woman who is in ventilator fighting COVID pneumonia by BJP party persons.@Mark2Kali_ @Samaniyantweet pic.twitter.com/XVDkmp74lM — Question Everything (@periyaar2_0) April 23, 2021

記者葉睿涵／綜合報導

印度新冠疫情失控，連續多日破紀錄的確診病例數讓當地醫療崩潰，就連病床和氧氣供應都無法滿足所有病人需求。最近網路流出一段驚人的影片，顯示當地一名老年重症新冠患者，疑似被印度人民黨（BJP）的黨員多次強灌「牛尿」治病，病重臥床的患者只能眼睜睜地看著對方將牛尿倒入自己口中，完全無法拒絕或呼救，引發網友熱議。

▲印度患者遭強灌牛尿。（圖／翻攝自推特／@periyaar2_0）

綜合印度媒體ABP和Madhyamam報導，在印度新冠疫情愈發嚴峻之際，網路竟然流傳起一段驚人的影片，反映了當地政府在治療新冠患者時的輕率態度，引發網友熱議。從短片可見，一名年老的新冠患者正躺在病床上，嘴裡還插著管子，仰賴呼吸機生存。

病床旁一名身穿防護服的BJP黨員，突然將手中的一瓶黃色液體，灌入患者口中，讓她服下。據拍攝影片者介紹，這名患者喝的是「Gau Mutra」（牛尿）。不過，這名病重臥床的患者完全無法拒絕或呼救，只能眼睜睜地看著對方將牛尿倒入自己口中。

Screenshots of the account & now-deleted tweet. FIRs need to be filed for this. pic.twitter.com/Qa5q0IAmKP — Deepu (@deepusebastian) April 23, 2021

BJP總書記賓達爾（Kishor Bindal）隨後在網路上，以「BJP黨員幫助在治療新冠患者」為標題，分享了這部影片。影片曝光後迅速走紅，並引發了眾多網友反彈，他們紛紛表示，「這種不科學的行為非常荒謬，這簡直就是謀殺」、「強灌使用呼吸機的病人喝牛尿，那病人還怎麼呼吸」、「醫生應該阻止這種行為，為什麼這些人自己不喝」。

據悉，儘管牛和牛尿中印度的信仰中扮演了極為重要的角色，但強迫住院病人，尤其是新冠患者，飲用牛尿是非常罕見的。報導稱，BJP與賓達爾目前尚未就此事做出回應，但由於影片引發爭議，賓達爾目前已刪除帖文，不過還是有不少網友仍在瘋傳這段影片。