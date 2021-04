印度染疫者遭「強灌牛尿」…荒謬治療影片曝！網怒譙：簡直是謀殺

@DrSenthil_MDRD @Dr_Ezhilan Shame on doctors fighting COVID... Gaumutra to a Woman who is in ventilator fighting COVID pneumonia by BJP party persons. @Mark2Kali_ @Samaniyantweet pic.twitter.com/XVDkmp74lM

記者葉睿涵/綜合報導

印度新冠疫情失控,連續多日破紀錄的確診病例數讓當地醫療崩潰,就連病床和氧氣供應都無法滿足所有病人需求。最近網路流出一段驚人的影片,顯示當地一名老年重症新冠患者,疑似被印度人民黨(BJP)的黨員多次強灌「牛尿」治病,病重臥床的患者只能眼睜睜地看著對方將牛尿倒入自己口中,完全無法拒絕或呼救,引發網友熱議。

▲印度患者遭強灌牛尿。(圖/翻攝自推特/@periyaar2_0)

綜合印度媒體ABP和Madhyamam報導,在印度新冠疫情愈發嚴峻之際,網路竟然流傳起一段驚人的影片,反映了當地政府在治療新冠患者時的輕率態度,引發網友熱議。從短片可見,一名年老的新冠患者正躺在病床上,嘴裡還插著管子,仰賴呼吸機生存。

病床旁一名身穿防護服的BJP黨員,突然將手中的一瓶黃色液體,灌入患者口中,讓她服下。據拍攝影片者介紹,這名患者喝的是「Gau Mutra」(牛尿)。不過,這名病重臥床的患者完全無法拒絕或呼救,只能眼睜睜地看著對方將牛尿倒入自己口中。

Screenshots of the account & now-deleted tweet. FIRs need to be filed for this. pic.twitter.com/Qa5q0IAmKP