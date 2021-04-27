　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

下半身換下半生！哥們「奉獻蛋蛋」激勵癱瘓友復健：腳好了給你踹

@chasegetsbetter

You all asked for it, so HERE IT IS! ##WorthTheWait ##fyp ##foryou ##nutshotforchase ##kickinthenuts

♬ original sound - Chase Gets Better

記者張靖榕／綜合外電報導

為了幫助朋友，用自己的下半身換回朋友的下半生！外國男子卻斯（Chase）在一場重大車禍後肩部以下全部癱瘓，他在復健的過程中受到朋友丹（Dan）的激勵，從此心無旁鶩地努力復健，成效之驚人讓醫生和護士都為之驚艷。丹承諾卻斯若能復健成功，就讓卻斯以全力踢他的卵蛋，並保證絕不逃避閃躲。影片一上傳到影音社群軟體，一時之間成為「佳話」。

▲▼下半身換下半生！哥們「奉獻蛋蛋」激勵癱瘓友復健：腳好了給你踹。（圖／翻攝自TikTok）

▲卻斯努力復健，尤其專注練習左腳的爆發力。（圖／翻攝自TikTok）

卻斯在影音社群軟體TikTok分享了和丹情比金堅的友誼，吸引超過12萬人按讚，近2000人留言。卻斯今年初因為遇上重大車禍，導致他從肩膀以下全部癱瘓，一開始撞況慘不忍睹，他需要依靠數個吊帶引導自己起身，此外就是成天躺在病床上無法動彈，但他決心要讓自己好起來，使他意志更堅強的就是朋友丹的承諾 ─ 他願意讓他用復原的腳全力踢自己卵蛋。

影片紀錄了卻斯復健和一步步好轉的過程，起先他連路都走不好，需要依靠吊帶和護理師在一旁攙扶，到後來他能靠自己顫抖地站著，左腳使力踢擊軟墊。

卻斯瘋況訓練自己的左腿，因為那正是要用來擊碎摯友丹的卵蛋的腿。據媒體報導指出，卻斯恢復的情況超乎醫師的預期，左腿的力量也比想像中的更強勁。

▲▼下半身換下半生！哥們「奉獻蛋蛋」激勵癱瘓友復健：腳好了給你踹。（圖／翻攝自TikTok）

▲丹獻上蛋蛋，讓麻吉卻斯慶祝復健成功。（圖／翻攝自TikTok）

來到兌現諾言的時刻，卻斯在最新一則影片開頭貼上免責聲明，表示接下來的動作會由「經過訓練的專業人士」進行，「不要在家模仿」。躍躍欲試的卻斯快速回顧他的復健歷程，接著丹在他面前張開跨下、單手矇眼，卻斯也在瞄準後毫不猶豫地踢出左腳，丹當場痛得兩腿一縮，倒地哀嚎，覺得左邊的蛋爆痛。

雖然蛋疼到不行，丹還是很愛他的兄弟，「卻斯剛才直接踹中我的卵蛋，但我感覺超棒的。」卻斯則感謝自己的兄弟，幫助他度過人生中最為艱困的挑戰。

ET快訊
國道1號千萬藍寶堅尼燒到剩骨架！　駕駛身分曝
快訊／李光洙宣布退出11年《RM》！
7人聚餐4人搶買單「最後沒人付錢」　老闆娘慘賠3700元傻眼
小A辣家族地主身分曝光！台中3棟大宅260坪　林進參觀：有回

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

下半身換下半生！哥們「奉獻蛋蛋」激勵癱瘓友復健：腳好了給你踹

遼寧號最新定位曝！　美軍驅逐艦「插隊混入」航艦群緊跟在後

印度5日近200萬確診！　美宣布分享6000萬劑AZ疫苗助印度和他國

救經濟拒封城！　英相強生被爆冷血發言：讓成千屍體堆起來好了

那指、標普創新高！市場看好亞馬遜、臉書財報　台積電ADR漲2.43％

譚德塞憂印度疫情「悲傷至極」　WHO加派2600人和物資協助抗疫

印度連5日破30萬例「醫療資源崩」　買不起黑市藥品氧氣只能等死

土耳其艾爾段宣布「封城17.5天」　疫情以來最嚴厲措施

美國印度元首熱線　拜登承諾莫迪提供防疫緊急援助

印媒急問！四川航空停止「對印度貨運」　中國外交部回應了

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

美國男錄下「接女友下班的樣子」 一秒看懂心情！超甜畫面被閃瞎

玖壹壹《嘻哈庄腳情》只能自己唱惹　健志CUE春風SOLO..立刻挨打XD

屁孩賣K他命被抓竟打斷警鼻骨！4友送餐遭拒「飆5字經」被壓制

台北「廢墟套房」月租1萬1千元！　房東曝原因：提醒新租客愛護房間

蔡依林合體「周天王」甜唱雙J定情曲　周興哲「露胸肌」撩：我心跳超快要不要碰！

下半身換下半生！哥們「奉獻蛋蛋」激勵癱瘓友復健：腳好了給你踹

遼寧號最新定位曝！　美軍驅逐艦「插隊混入」航艦群緊跟在後

印度5日近200萬確診！　美宣布分享6000萬劑AZ疫苗助印度和他國

救經濟拒封城！　英相強生被爆冷血發言：讓成千屍體堆起來好了

那指、標普創新高！市場看好亞馬遜、臉書財報　台積電ADR漲2.43％

譚德塞憂印度疫情「悲傷至極」　WHO加派2600人和物資協助抗疫

印度連5日破30萬例「醫療資源崩」　買不起黑市藥品氧氣只能等死

土耳其艾爾段宣布「封城17.5天」　疫情以來最嚴厲措施

美國印度元首熱線　拜登承諾莫迪提供防疫緊急援助

印媒急問！四川航空停止「對印度貨運」　中國外交部回應了

HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病！　李光洙痛到被抱起來急送醫

夏天還沒到用電已暴衝　台電：四月供電量增加近10億度

案發現場／保護令變廢紙！惡媳電線勒死婆婆　冷眼夫助棄屍垃圾山

守護寶寶腦部發育黃金期！小兒神經醫學會揪5NG　醫師提醒「腦發展」陪伴、刺激、營養全都要

強降雨來襲「香蕉樹彎腰」擋賞螢必經車道！警見狀扶正揪甘心

台中男賞夜景「跨坐金母橋」…失足慘墜6米橋下！警消摸黑找到他

水果店開24小時「半夜賣給誰？」　內行人曝原因：老闆嫌麻煩

快訊／國一彰化南下火燒車　千萬藍寶堅尼燒到剩骨架

劉嘉玲新節目《對照記》首映　由女性視角「遇見世界對照彼此」

再見27字頭！新台幣早盤升逾1角　來到27.856元

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

國際熱門新聞

遼寧號最新定位曝！　美驅逐艦混入緊跟在後

四川航空停止對印度貨運　中國外交部回應了

印連5日破30萬例　黑市藥品氧氣價格飆10倍

土耳其單日逾3萬例　宣布「封城17.5天」

拜登承諾印總理莫迪　提供防疫援助

那指、標普創新高！　台積電ADR漲2.43％

英相強生被爆冷血發言　寧願死人不想封城

譚德塞憂印度疫情　WHO加派人員物資協助抗疫

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

差7天退休！　66歲慈父遭「飛石貫穿」擊中亡

助他國抗疫　美國宣布將分享6000萬劑AZ疫苗

雲霄飛車卡住！遊客65m高空走樓梯逃命

可樂一秒暴衝　女店員被疫情救命

更多熱門

相關新聞

帥教練39歲當爺爺！網傻眼：怎麼做到的

帥教練39歲當爺爺！網傻眼：怎麼做到的

美國著名健身教練兼暢銷作家保利（Carl Paoli），最近在短影音平台TikTok上宣布自己榮陞爺爺，嚇壞了不少網民，紛紛追問他的真實年齡，以及如何在這麼年輕就當上爺爺的。

臉書滑老公出遊照　手指玄機讓她離婚

臉書滑老公出遊照　手指玄機讓她離婚

路邊停車進不去！她出手相助...下秒舉動超傻眼

路邊停車進不去！她出手相助...下秒舉動超傻眼

#隱適美滿分微笑TikTok挑戰賽

#隱適美滿分微笑TikTok挑戰賽

烤箱藏神祕洞　女找出詭異工具嚇壞

烤箱藏神祕洞　女找出詭異工具嚇壞

關鍵字：

TikTok

讀者迴響

熱門新聞

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝光

台灣女網紅「溫泉水煮雞翅」　星國網友傻眼

尖叫！蔡依林爆炸合體「周天王」　甜蜜飆唱定情曲...全場瘋了

台北市「160元吃到飽」！地點曝光掀暴動

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

奧迪女「死者要我拒檢」　母：為何第二槍朝駕駛座

嘉義「花旗木祕境」爆紅　地主忍痛砍樹

木桌見完整狗臉　空洞眼神混二哈

朋友聚餐4人搶著買單　最後沒人付錢

小A辣老家「3棟大宅260坪」！揭地主身分

利路修機場遭推擠　暴動中「淡定自拍」網服了

婆婆50歲就吃閒飯！媳婦：憑什麼過母親節

婚後半年驚「老公是同志」！生2寶後無性8年

帝寶母子身價60億　台灣第一人申請黑山護照竟搞丟千萬

Ella道歉五月天　阿信回應了！

更多

最夯影音

更多
LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎

LuLu點名惹！阿KEN尿遁啊人勒XD　學焦凡凡怪動作..擔心：婁峻碩有回家嗎
2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

2女拒檢「來回衝撞警」遭開2槍　女乘客中彈亡...母質疑：執法過當

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

73歲尹汝貞《夢想之地》奪奧斯卡！　一上台問布萊德彼特：我們拍片時你在哪？

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

蔡依林拋彩蛋加碼唱「抖音神曲」　淘氣要男女粉分開尖叫...全場感人大合唱

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

大型廚藝選秀節目《料理之王2》 即將開戰！！

5/14起每週五晚間9點鎖定《ETtoday新聞雲》。殘酷賽制全面升級，誰能奪下最終王位！？

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森寵物雲毛毛商城免運中

東森寵物雲毛毛商城免運中

【一日限時免運】東森寵物雲毛毛商城4/1好康大放送，真心不騙要買要快！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面