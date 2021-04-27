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印度5日近200萬確診！　美宣布分享6000萬劑AZ疫苗助印度和他國

▲▼南韓一名40多歲的護士助理在接種AZ疫苗後，出現四肢麻痺等嚴重副作用反應。（示意圖／路透社）

▲美國將調6000萬劑AZ疫苗，分享給近期遭疫情重創的印度與其他國家。（示意圖／路透社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

在印度2019冠狀病毒疾病疫情告急，多國也屢向美國請求抗疫援助之際，白宮官員今天宣布，將與他國分享約6000萬劑美國製AZ疫苗，目前尚待FDA完成審核程序，預計需要幾週時間。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）今天在媒體簡報會上宣布，美國政府正研議方案，計劃未來幾個月與他國分享美國製的阿斯特捷利康（AstraZeneca，簡稱AZ）2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫苗。

莎琪表示，美國目前已有強健疫苗組合，包含兩劑與單劑型疫苗，數量也很多。加上AZ疫苗尚未在美獲准使用，美國未來幾個月對抗疫情並不需要用到這款疫苗。

至於美國計劃分享多少劑AZ疫苗，莎琪指出，目前約有1000萬劑，另有5000萬劑仍在生產中，預計5月至6月間會完成製造。

但莎琪強調，須待美國食品暨藥物管理局（FDA）檢視AZ疫苗美國生產廠，確定疫苗品質符合預期，才會將疫苗輸送出去。

她進一步指出，疫苗不會透過2019冠狀病毒疾病疫苗全球取得機制（COVAX）發送，而是直接輸送給他國。美國國安團隊、抗疫團隊會與國務院等單位合作，檢視來自世界各國的請求與需求，未來會讓外界知道哪些國家會收到疫苗。

印度連續多日新增確診數破30萬例，累積1731萬例確診，是全球第2大疫區，僅次美國，醫院氧氣、病床和抗病毒藥物也嚴重缺乏。

白宮25日宣布將提供印度生產疫苗所需原料、醫療設備和防護裝備。美國總統拜登（Joe Biden）今天也與印度總理莫迪（Narendra Modi）通話，承諾美國將堅定支持因近日確診數激增而受衝擊的印度人民。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）數據，截至今日，美國共施打約2億3076劑疫苗，42.5%民眾已至少接種一劑，近3成人口已完成接種。拜登3月曾說，5月底前就會有足夠疫苗供所有美國成年人接種。

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