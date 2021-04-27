土耳其艾爾段宣布「封城17.5天」　疫情以來最嚴厲措施

▲土耳其總統艾爾段宣布封城。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者何宏儒安卡拉26日專電

土耳其總統艾爾段宣布，29日晚間至5月17日清晨全面封鎖，所有工作場所暫停活動。不管就宵禁時間長短或封鎖程度而言，這將是土耳其針對新冠肺炎實施的最嚴厲防疫措施。

土耳其3月進入俗稱新冠肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第3波疫情。衛生部長克扎（Fahrettin Koca）表示，75%新增病例感染英國變種病毒。這一波大流行蔓延的形式迅猛，確診病例、死亡病例和重症病患數全面激增。

艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今晚於內閣會議後，在電視轉播的演說中指出，新增確診和死亡病例迫使當局必須實施更嚴厲措施。

他強調，「歐洲正在重新開放，我們必須儘速將單日確診病例降低到5000例以下，否則將無可避免地會在諸如觀光、教育和貿易等所有面向上對我們形成重擔」、「未來一段時間我們必須做出更大犧牲」。

艾爾段宣布，自29日晚間7時到5月17日清晨5時全國全面封鎖。這段期間，除內政部另行公告的產業之外，所有工作場所暫停活動；跨省移動須經事先許可；幼稚園、托兒所和各級學校全面停課。

衛生部今晚公布新冠肺炎疫情通報顯示，過去24小時新增3萬7312起病例、353例病故；累計466萬7281例、3萬8711例病殁。相較於這一波疫情最高峰的16日通報6萬3082例，新增病例數已顯著下降，但是死亡數仍居高不下。

土耳其1月14日展開大規模疫苗接種工作，截至目前，逾8300萬人口中已有1333萬人接種首劑，818萬人完成兩劑接種。