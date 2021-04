瘋電影／尋龍使者：拉雅　瘟疫來自人們彼此不信任

文/賴賴

瘋言瘋語:

劇本實在太強大,不僅符合現下大環境的需求,也教育了下一代信任的重要性,不論是構圖、美術、東南亞視覺感,尤其是那隻像重機的昆蟲「圖圖」超可愛,尤其是音效非常有特色令人喜歡,這部電影適合闔家觀賞的好作品,難怪評價如此之高,節奏明快沒有冷場,人性設計特別值得推薦,令人反思的百年佳作。

泰國、新加坡、馬來西亞和印尼這幾個國家,對我們來說是既不遠也不近,鮮少有相關的新聞報導,偶而出現的新聞消息大多是負面的,災難或人禍,對這些既熟悉又陌生的民族,透過這部動畫有拉近距離的感覺,信任確實是這個時代非常欠缺的人性精神,從小就被教育不可以信任人,透過這部電影大人小孩可以重新思考人性,高度價值的好電影。



片 名:尋龍使者:拉雅

英文片名:Raya and the last Dragon

類 型:動畫、冒險

上映日期:2021-03-05

片 長:01時54分

導 演:狄恩威林斯 、 保羅布雷格斯(Paul Briggs)

演 員:艾倫圖克(Alan Tudyk) 、 陳嘉瑪(Gemma Chan) 、 奧卡菲娜(Awkwafina) 、 吳珊卓 (Sandra Oh)

國 家:美國

語 言:英語

發行公司:迪士尼



劇情大綱

《尋龍使者:拉雅》由風靡全球的《瘋狂亞洲富豪》編劇所編,故事背景帶有濃濃的亞洲神祕色彩。故事背景在很久以前,神龍為世界帶來雨水、生命與希望,但恐怖的莊魔出現帶走生命,將人們石化,眾神龍為拯救人類犧牲,直到剩下最後的神龍希蘇,祂將僅存的力量放入龍珠消滅莊魔,神龍也就此消失,留下龍珠庇護大地。



五百年後,世界分為五大部分,拉雅家族為龍珠的守護者,決心團結四散的部落,召開五陸大會,然而卻遭到背叛,龍珠碎裂,莊魔再度出現,各部落趁亂搶走碎片,世界再度陷入混亂,拉雅帶著唯一的龍珠碎片,踏上尋龍之旅,這微小的光芒是否能為世界重新帶來曙光…

▲曾經視對方為好友,卻因故被背叛。



▲水龍告訴拉雅人類彼此不信任帶來災難。

▲水龍獲得姐姐神力可以變成人形。

