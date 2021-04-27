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瘋電影／尋龍使者：拉雅　瘟疫來自人們彼此不信任

文／賴賴

▲▼ 尋龍使者：拉雅。（圖／yahoo）

瘋言瘋語：

劇本實在太強大，不僅符合現下大環境的需求，也教育了下一代信任的重要性，不論是構圖、美術、東南亞視覺感，尤其是那隻像重機的昆蟲「圖圖」超可愛，尤其是音效非常有特色令人喜歡，這部電影適合闔家觀賞的好作品，難怪評價如此之高，節奏明快沒有冷場，人性設計特別值得推薦，令人反思的百年佳作。

泰國、新加坡、馬來西亞和印尼這幾個國家，對我們來說是既不遠也不近，鮮少有相關的新聞報導，偶而出現的新聞消息大多是負面的，災難或人禍，對這些既熟悉又陌生的民族，透過這部動畫有拉近距離的感覺，信任確實是這個時代非常欠缺的人性精神，從小就被教育不可以信任人，透過這部電影大人小孩可以重新思考人性，高度價值的好電影。


片　　名：尋龍使者：拉雅
英文片名：Raya and the last Dragon
類　　型：動畫、冒險
上映日期：2021-03-05
片　　長：01時54分
導　　演：狄恩威林斯 、 保羅布雷格斯(Paul Briggs)
演　　員：艾倫圖克(Alan Tudyk) 、 陳嘉瑪(Gemma Chan) 、 奧卡菲娜(Awkwafina) 、 吳珊卓 (Sandra Oh)
國　　家：美國
語　　言：英語
發行公司：迪士尼


劇情大綱

《尋龍使者：拉雅》由風靡全球的《瘋狂亞洲富豪》編劇所編，故事背景帶有濃濃的亞洲神祕色彩。故事背景在很久以前，神龍為世界帶來雨水、生命與希望，但恐怖的莊魔出現帶走生命，將人們石化，眾神龍為拯救人類犧牲，直到剩下最後的神龍希蘇，祂將僅存的力量放入龍珠消滅莊魔，神龍也就此消失，留下龍珠庇護大地。

五百年後，世界分為五大部分，拉雅家族為龍珠的守護者，決心團結四散的部落，召開五陸大會，然而卻遭到背叛，龍珠碎裂，莊魔再度出現，各部落趁亂搶走碎片，世界再度陷入混亂，拉雅帶著唯一的龍珠碎片，踏上尋龍之旅，這微小的光芒是否能為世界重新帶來曙光…

▲▼ 尋龍使者：拉雅。（圖／yahoo）

▲曾經視對方為好友，卻因故被背叛。

▲▼ 尋龍使者：拉雅。（圖／yahoo）

▲水龍告訴拉雅人類彼此不信任帶來災難。

▲▼ 尋龍使者：拉雅。（圖／yahoo）

▲水龍獲得姐姐神力可以變成人形。

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