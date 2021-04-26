日急缺醫護...東奧還打算再徵「500護理師」駐場支援！網炸鍋

▲東奧睽違1年即將於7月正式開幕。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

東京奧運組織委員會傳出，已經向日本護理協會委託徵召500名護理師，在東奧舉辦期間，駐守選手村與比賽會場，以協助現場的防疫與醫療救護作業。然而日本疫情即將迎來第4波高峰，重症病床使用率飆升，第一線的醫護人員更是陷入人手不足的困境，因此此舉也遭到日本網友撻伐。

根據《時事通信社》引述日本共產黨報《新聞紅旗》報導，東京奧運與帕奧組織委員會日前已經向日本護理協會委託，在東京奧運比賽舉辦期間，確保有500名護理師人力能夠駐守選手村與比賽會場。然而日本疫情持續升溫，部分地區也自25日起實施第3度緊急事態宣言，光是重症病床使用率、住院率等多項指標已經來到第四階段，醫療體系就快不堪負荷。

如今醫療體系都已經面臨人手不足的問題，甚至還要委請中央從全國各地召集醫護人員前往疫情最嚴重的大阪支援，東奧組委會此舉隨即引發反彈。網友紛紛表示，「光是現在醫護人員就已經人手不夠了，到底是在想什麼」、「要是有500名護理師，現在各大醫院還會面對人手不足的問題嗎」、「東奧到底是為了誰而辦的」等。

對此，東奧組織委員會則回應，「我們將會致力與中央政府、東京都政府討論經濟上的支援，促使醫療人員的派遣能夠更加順利。對於醫療相關人員，我們也會誠摯地進行相關應對，絕對不會對地區醫療造成影響。」

另一方面，日本目前的累計死亡人數已經超過1萬人，其中有超過80%的死者都是在2020年12月以後死亡。

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