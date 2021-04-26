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將美國列「不友好國家」名單　俄外交部嗆：可以準備打包回家了

▲▼普丁眉頭一皺。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

美、俄總統拜登與普丁今（26）日傳出有望於6月進行會晤。不過，俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）表示，普丁已指示政府制定一份「不友好國家」名單，出現在該名單的國家將不准雇用俄公民在其外交機構裡工作，而美國理所當然會入列。她同時強調，某些國家可以開始安排哪些人「準備打包回家了。」

根據俄羅斯國家通訊社塔斯社（TASS）報導，沙卡洛娃受訪時宣布，普丁總統已指示政府制定一份不友好國家名單，將限制被列入的國家外交使團和領事機構、國家機關和機構代表處與俄國公民簽訂雇傭合約、勞務協議及其他民事合同。當被問及有哪些國家上榜時，扎哈羅娃回應，最終名單將由閣員研究確認後公佈，但已確認會把美國列入其中。

沙卡洛娃指出，政府制定這個「不友好國家」名單的主要原因，就是針對美國這段時間一系列不友好的行為，所以「美國理所當然會在這一份名單中」。她同時強調，某些國家「肯定會收到我們的反擊」，開始安排哪些人準備打包回家了。

美俄關係近年來持續緊繃，尤其近期烏克蘭、人權、干預美國總統大選等問題上分歧嚴重，更加深了兩國緊張關係。美國政府在4月15日就曾以俄方進行網路駭客攻擊等「惡意活動」為由，驅逐了十多名俄方外交人員，俄外交部也在同一個禮拜宣布驅逐10名美方駐俄外交人員，同時禁止美方高層官員入境作為報復性反制。

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