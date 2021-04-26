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新冠衝擊經濟　全球2020軍事支出反增2.6％！美國居榜首

▲▼ 美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國核動力航空母艦「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt CVN-71）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社斯德哥爾摩25日綜合外電報導

研究人員今天表示，儘管2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情造成經濟衝擊，全球2020年的軍事支出反而增加，達到近2兆美元。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Stockholm International Peace Research Institute，SIPRI）公布研究報告指出，全球2020年國內生產毛額（GDP）萎縮4.4%，軍事支出卻增加2.6%，來到1兆9810億美元。

研究報告作者之一羅培斯達席瓦（Diego Lopes da Silva）告訴法新社，這個發展是在預料之外。

他說：「由於疫情之故，一般認為軍事支出會下降。」「但或許可以做出一些肯定性的結論，即疫情並未對全球軍事支出有重大影響，至少在2020年是如此。」

在經濟走下坡的一年中，軍事支出繼續增加，這也意味著「軍事負擔」，或軍事支出占GDP比例增加。整體比例從2.2%上升到2.4%，為2009年金融危機以來最大年增幅。

北大西洋公約組織（NATO）的指引目標是成員國軍事支出至少要占GDP的2%。2019年有9個國家達標；到了2020年，有多達12國達標。

然而有跡象顯示，疫情已經影響到一些國家。智利和韓國等國家公開決定重新分配軍費以因應疫情。

此外，羅培斯達席瓦指出，許多國家因應2008年至2009年的經濟危機是採取撙節措施，但「這次情況可能不一樣」。

全球前兩大軍事支出國家是美國與中國，分別占全球軍事支出比例39%與13%。

中國的軍事支出隨經濟成長增加，而且已連續26年成長，在2020年估計達2520億美元；美國則是在連續7年刪減後，2020年是連續第3年增加軍事支出。

研究報告另名作者馬克史丹納（Alexandra Marksteiner）說：「這反映出對於中國與俄羅斯等戰略競爭者構成有感威脅的疑慮升高，以及（美國前總統）川普（Donald Trump）政府致力於強化其認為遭弱化的美國軍隊。」

不過羅培斯達席瓦也指出，美國總統拜登（Joe Biden）政府未顯露出將減少軍事支出的徵兆。

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