▲男子手滑,摔下的可樂竟然差點奪命。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

國外一名顧客在便利商店採購時,沒想到手一滑,摔在地上的可樂竟然變成奪命武器,由於劇烈搖晃導致可樂噴發,宛如火箭一樣高速朝正在櫃台結帳的女店員頭部飛去,幸好店家為了防疫裝設了透明隔板,意外救了女店員一命。

國外一支影片近來在網路上瘋傳,影片中可看到,女店員站在櫃台結帳時,突然一個噴發的「可樂火箭」高速朝她飛來,若不是前方剛好有架設透明隔板,被砸中後果將不堪設想。

事件發生後,差點被砸中的顧客也嚇得不知所措,結果發現原來攻擊他們的「武器」,是一名顧客不小心手滑掉落的可樂。影片23日被分享在網路上,目前已獲得202萬人次觀看,許多網友笑稱,「沒想到因為疫情救了女店員的命」、「女店員現在應該很感謝新冠肺炎」、「幸好可樂沒有摔在曼陀珠旁邊」。

This senseless violence HAS to stop. pic.twitter.com/rFSgLQNdNZ