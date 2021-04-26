雲霄飛車卡住！遊客從「65m高空軌道」走樓梯逃命　11秒超抖片曝

Big one at Blackpool pleasure beach broken down would you sh*t it having to climb out at the top and walk back down !?. 由 Michael Conway 發佈於 2021年4月25日 星期日

記者吳美依／綜合外電報導

英國最高雲霄飛車「百事極限一號」（The Big One）於25日中午發生故障，在接近軌道頂點處被迫剎車，懸在半空中動彈不得。受困遊客在工作人員的引導下，從近213英尺（大約65公尺）高處緩緩走樓梯離開，在地面上的民眾看了忍不住感到心驚膽顫、腳底發麻。

影片中，遊客和工作人員一共5人沿著軌道緩緩而下，由於高度太高，只能勉強看到渺小身影如螞蟻一般移動著。他們身後是那列故障列車，腳下還有其他乘客，甚至還沒察覺異狀，仍在享受高速轉彎、腎上腺素飆高的樂趣。

▲英國最高雲霄飛車「百事極限一號」（The Big One）於25日中午發生故障，遊客被迫走樓梯逃生。（上圖／翻攝FB帳號Michael Conway；下圖／翻攝Twitter@jonwalsh）

相關影音在社群媒體上瘋傳後，許多網友開始設想，如果自己遇上這個情況，將會作何反應，「我一定會瘋狂尖叫」、「我一定會牢牢釘在座位上，他們必須出動起重機才能把我弄出來」，另一些人也大讚工作人員的過人勇氣與沉著反應。

英國近日逐步鬆綁防疫封鎖，重新開放動物園、遊樂園等戶外景點，未料才剛解禁，就傳出驚險意外。布萊克浦遊樂海灘（Blackpool Pleasure Beach）發言人證實這場意外，「我們決定停止列車，所有乘客都被安全地護送下來」，無人傷亡。他們立刻實施安全性檢查，當日大約下午1時就重新開放該設施。

「百事極限一號」於1994年5月開放營運，成為當時全球最高、最陡峭的雲霄飛車，此紀錄一直維持到1996年7月才被日本富士急樂園的富士山號超越。

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