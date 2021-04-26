　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馳車衝撞人群！勇者助跑「飛入車窗」超神影片曝　秒制伏毒蟲駕駛

記者張寧倢／編譯

高手在民間！希臘北方鄰國阿爾巴尼亞日前發生一起危險交通案件，一名吸毒男子開著轎車闖入廣場，朝著人群橫衝直撞，民眾驚慌竄逃，幾名男性目擊者試圖將駕駛拉出車外，其中一名勇者見狀直接飛奔躍起，一腳踹進車窗，制伏這名危險駕駛，阻止傷亡發生。

▲▼阿爾巴尼亞一名男子飛踢，踹進車窗。（圖／翻攝自YouTube／Newzee）

▲阿爾巴尼亞一名男子使出飛踢，踹進車窗，才成功阻止了悲劇發生。（圖／翻攝自YouTube／Newzee）

根據阿爾巴尼亞電視台Top Channel報導，32歲男子梅馬（Arben Mema）吸食毒品後駕駛著銀色轎車闖入首都地拉那（Tirana）一處廣場，當時至少數十人正在廣場帳篷前排隊等待接種疫苗，一旁也不乏帶著兒童外出散步的家庭，人們看見這台橫衝直撞的轎車嚇得急忙逃竄，幾名年輕力壯的男子也試圖將梅馬拉出車外。

現場影片可見，經過幾次撞擊後前保險桿已經撞歪，梅馬仍不斷踩著油門繞圈，甩開了車旁那些阻止他的男性目擊者，甚至再次關上車門。此時出現一名年輕男子艾爾凱尼（Klodian Elqeni）助跑起跳後，直接使出飛踢神技，一腳踹進車窗，車子才終於停了下來，成功阻止了這場恐怖驚魂。

警方初步調查顯示，梅馬應該是吸食毒品後神智不清才犯下罪行。而拯救了至少數十名民眾的艾爾凱尼受訪表示，駕駛的目標似乎是這些人群，「這是一場恐怖襲擊，他毫不猶豫地對他眼前所見的人做出攻擊行為。」

▼Podcast《宇宙人外信》中英日韓四 聲道聊時事

「捕蚊神器」特價1288元

ET快訊
中橫2男1女陳屍車內　事發前5天LINE對話曝光
新莊女遭擊斃　媽媽怒喊「執法過當」：警方隨便射擊
新莊女拒檢遭警開2槍擊斃 　2女背景曝光
8款惡意App快刪！　會偷刷手機綁定信用卡
快訊／華航機師染疫+2　累積10人確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男被起訴「故意傷害」：我要把病毒傳給你　狂噴口水！22人衰確診

比在地球測試更遠、更快　「機智號」三度試飛成功

老婆常不在家！夫結婚18年才發現　她和「對門鄰居」外遇生子

新冠衝擊經濟　全球2020軍事支出反增2.6％！美國居榜首

馳車衝撞人群！勇者助跑「飛入車窗」超神影片曝　秒制伏毒蟲駕駛

雲霄飛車卡住！遊客從「65m高空軌道」走樓梯逃命　11秒超抖片曝

印度新冠家屬扛「氧氣鋼瓶排8小時」...打氣站恐成新傳播熱點！

歐盟擬今夏放寬旅遊限制　已接種疫苗美國人有望赴歐玩

日本最新調查：74%民眾支持政府參與追求台海和平穩定

改名被告知是通緝重罪犯！女一查傻眼　「21年前忘還這捲錄影帶」

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

男被起訴「故意傷害」：我要把病毒傳給你　狂噴口水！22人衰確診

比在地球測試更遠、更快　「機智號」三度試飛成功

老婆常不在家！夫結婚18年才發現　她和「對門鄰居」外遇生子

新冠衝擊經濟　全球2020軍事支出反增2.6％！美國居榜首

馳車衝撞人群！勇者助跑「飛入車窗」超神影片曝　秒制伏毒蟲駕駛

雲霄飛車卡住！遊客從「65m高空軌道」走樓梯逃命　11秒超抖片曝

印度新冠家屬扛「氧氣鋼瓶排8小時」...打氣站恐成新傳播熱點！

歐盟擬今夏放寬旅遊限制　已接種疫苗美國人有望赴歐玩

日本最新調查：74%民眾支持政府參與追求台海和平穩定

改名被告知是通緝重罪犯！女一查傻眼　「21年前忘還這捲錄影帶」

快訊／勒戒完又呼麻！謝和弦扯辯「醫用大麻非毒品」遭起訴

謝國城青少棒／王聖恩老靈魂爆發　兼合唱團長嗨唱鳳飛飛

秒飛澳洲！嘉義清新甜點店　必點提拉米蘇口感柔滑還帶酒香

瑪莎拉蒂推出2款「F Tributo」特仕　致敬95年賽事＆5冠車手

黃鴻升1年前默默「買票看戲」　鬼鬼主演舞台劇加場：想哥哥了

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝：無法想像失敗的後果

畢殿龍／漢光演習不兵推電廠遭炸毀　是怕民眾知道必然發生？

5／8「東東森森好朋友生活節」親子DIY料理課程，一起動手做飯糰！

一咬下去就爆漿！台南鄉村風夾餡甜甜圈　檸檬奶餡酸爽口感超蓬鬆

夏宇童「牽手孫協志」揉臉甜喊：你手好冰！　曝超閃互動

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

國際熱門新聞

印尼潛艦53官兵生前影片曝！「再見」歌詞如遺言

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

緬甸「天菜和尚」挺示威遭逮！憔悴近照曝光

2機「高空對撞前」最後照片曝光

拜登「種族滅絕說」延燒　華郵曝原因

伊拉克醫院82死110傷　衛生部長遭停職

印度疫情失控！　「防疫隊長」：美擬輸送AZ疫苗

他肉身擋車阻下滑　兒親睹父慘死

男師談性騷：男生被性侵不會舉報　反而會很爽

巴塞隆納網球公開賽　納達爾奪生涯第12冠

印尼海軍離家「兒爆哭阻止」竟永別

差7天退休！　66歲慈父遭「飛石貫穿」擊中亡

印度連3天確診飆30萬！　白宮伸援手

更多熱門

相關新聞

轎車「後座三角窗」啥功用？　2神用途曝光

轎車「後座三角窗」啥功用？　2神用途曝光

不少人開車坐車時，都對車窗的「謎樣三角窗」感到好奇！一名男網友不解發問，這三角窗看似零功用，為何要特別設計？文章曝光後，掀起專業網友解惑，首先因為三角窗下方是輪胎，因此無法整塊玻璃下去，但有增加採光、減少死角的功用，且這一小塊比大塊玻璃還貴！

阿伯後座車窗見「爽臉毛頭」兜風

阿伯後座車窗見「爽臉毛頭」兜風

高雄電梯大怒神暴衝！鋼輪黃油抖黑幕

高雄電梯大怒神暴衝！鋼輪黃油抖黑幕

她汽車停路邊！鄰居怨「反光進我家」很刺眼

她汽車停路邊！鄰居怨「反光進我家」很刺眼

新手女駕駛載老公撞進小7！關東煮+茶葉蛋配滿地碎玻璃

新手女駕駛載老公撞進小7！關東煮+茶葉蛋配滿地碎玻璃

關鍵字：

飛踢勇者車窗暴衝

讀者迴響

熱門新聞

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面