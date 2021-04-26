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男被起訴「故意傷害」：我要把病毒傳給你　狂噴口水！22人衰確診

▲▼牙醫,口臭,牙周病,牙痛,咳嗽,閉嘴,上班。（圖／翻攝自pakutaso）

▲國外一名男子上班故意對著同事咳嗽，結果造成22人染疫。（示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者張寧倢／編譯

世界各國拚防疫之際，西班牙竟然出現一名男子故意傳播病毒而被起訴的案例。男子出現症狀之後照常上班，不但拒絕了同事與主管讓他回家自我隔離的要求，還到健身房運動，導致22名相關接觸者確診。警方表示，男子曾未戴口罩對著同事們咳嗽，更聲稱「要把病毒帶給所有人」。

根據美聯社報導，西班牙警方表示，這名40歲的男子任職於地中海馬略卡島（Mallorca）的一家公司，在釀成這波感染之前，他出現了新冠肺炎的症狀，但卻拒絕了同事希望他回家自我隔離的建議，下班後見狀況沒有改善，男子便去做了聚合酶連鎖反應（PCR）篩檢，接著前往健身房。

報導指出，男子隔天到公司上班時，體溫已經燒到攝氏40度，上級主管要求他回家，但他又再次拒絕。據警方表示，這名男子在工作場所走來走去，拿下口罩對著同事們咳嗽，並宣稱「我要把新冠病毒傳給你們全部人」。當天他檢測結果呈現陽性，隨後包含5名同事、3名健身房的接觸者確診，又傳染給家人，最後一共造成22人染疫。

據西班牙《Europa Press》報導，確診男子已經被以「故意造成傷害」的罪行遭到起訴，法庭24日將他釋放，以待日後接受審判。西班牙警方並未透露這名男子的身分，但目前沒有感染者需要住院治療。

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