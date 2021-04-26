玩過頭！日議員秘書狂歡後「酒駕撞老友」　涉殺人未遂遭逮

▲嫌犯與朋友玩過頭，被以殺人未遂嫌疑逮捕。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）



記者王佩翊／編譯

日本維新會參議院議員梅村美穗的公設秘書成松圭太涉嫌酒醉後開車撞人，甚至還下車毆打對方，遭警方以殺人未遂嫌疑逮捕。據悉，被害人是成松圭太的兒時玩伴，兩人25日凌晨一同喝酒，怎知卻突然發生衝突，成松一氣之下便開車撞人、施以暴行。目前梅村美穗也已針對此事，發表道歉聲明。

根據《日本放送協會》報導，隸屬於日本維新會（日本保守主義政黨）的參議院議員梅村美穗的公設秘書成松圭太25日因涉嫌殺人未遂遭到警方逮捕。現年31歲的成松圭太是梅村美穗的第一公設秘書，根據警方表示，他25日凌晨3時在大阪駕車撞人，隨後更下車對被害者拳打腳踢。

所幸被害人僅頭部受到輕傷，並沒有生命危險。然而令人不解的是，被害人竟是成松圭太的青梅竹馬。據悉，事發當天兩人正與其他朋友一起到被害人的家中喝酒玩樂，疑似是因為過程中發生口角，成松圭太竟一怒之下開車撞人。

成松圭太被逮後堅決否認自己的殺人意圖，他表示，「開車撞人是事實，但絕對沒有殺人的念頭。」目前該起案件仍在調查中。消息傳出後，梅村美穗也在第一時間於推特發文道歉稱，「真的非常抱歉，待查明詳細情況後，我將會再次向社會大眾道歉。」