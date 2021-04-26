印度嚴重缺「液態氧」　罐裝車運送途中被攔截

▲印度政府出動多種交通工具運送氧氣。（圖／達志影像／美聯社，下同。）

實習記者黃品臻／綜合報導

印度第二波新冠疫情持續延燒，醫療用氧氣嚴重短缺，近日傳出有地方政府半路攔截液態氧氣罐，轉運到本地醫院的事件。印度政府目前已啟動相關氧氣運輸措施，動員火車、飛機和卡車來運送液態氧氣罐，連工業用罐裝車、油罐車都加入運送的行列。

據《美聯社》報導，印度聯邦政府上週告訴德里高等法院，醫院對液態氧氣的需求達到8000公噸，增加了幾乎兩倍，但印度每天的液態氧氣總產量僅7500公噸，且生產能力大部分集中在工業上，其中許多集中在印度東部各州，但目前感染較嚴重的地區則集中在北部和西部各州。對此，全印度工業氣體製造商協會主席Saket Tiku 直言，現在最大的挑戰就是將氧氣運輸到需要的地方。

報導稱，由於液態氧供應不足，導致許多確診患者喪生，醫生們只能到社群媒體上發文，懇求印度當局供應氧氣到醫院。政府為此動員多種交通工具協助運送，除了火車、飛機、卡車，也可看到工業用罐裝車與油罐車在路上奔馳，將氧氣運送到疫情嚴重的地區。

印度媒體NDTV也報導，旁遮普地方政府週六下令關閉鋼鐵廠的工業業務，將氧氣轉移用於醫療用途。首長阿瑪琳德·辛格（Amarinder Singh）也命令立即在該邦和疫情熱點地區建立氧氣控制室，並要求電力部門就「使用熱電廠」提供醫療用氧氣的可行性報告。

據了解，有一輛載著液態氧氣罐的卡車在德里附近的哈里亞納邦失蹤，巧的是幾天前，哈里亞納邦一名官員才譴責德里政府搶了他們的一輛液態氧氣罐裝車。