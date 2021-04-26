印度確診人數破1600萬　政府卻要求推特刪除批評防疫貼文

▲印度新冠疫情慘重，政府卻要求推特刪除批評防疫措施的推文。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

印度政府日前要求社群媒體推特移除數十條推文，其中包括一些民意代表批評政府防疫方針、處理方式的推文。印度新冠肺炎疫情持續延燒，連續幾天當日確診數都超過30萬人，截至昨（25）日，確診總數已達1696萬172例，醫療體系瀕臨崩潰。

據《路透社》報導，推特在哈佛大學數據庫「Lumen」揭露，印度政府引用2000年的《資訊技術法》（Information Technology Act 2000）要求移除21條推文，其中包括立法者雷文斯·雷迪（Revanth Reddy）、西孟加拉邦部長加塔克（Moloy Ghatak）、電影製片人達斯（Avinash Das）的推文。

推特發言人透過電子郵件聲明，收到法律要求後進行審查，會依照推特的規定，同時也會參照印度當地的法律條文，如果確定違反推特規定，就會移除該則推文；如果沒有違反推特規定，卻違反當地法律，那麼只會有印度的網友無法看到相關內容。目前推特已通知相關帳戶推文被隱藏，並說明相關的法律規定。

《路透社》指出，正處於第二波疫情大流行的印度，因為首都醫療系統的資金不足，在德里每4分鐘就有一名確診患者死亡，因此越來越多人批評總理莫迪（Narendra Modi）、聯邦正府和州政府，沒有做好充分準備以應對危機。

印度衛生專家表示，冬季時印度每天約新增1萬例確診，當時政府認為疫情已「得到控制」，因此解除集會限制，包括大型節日的活動與地方舉辦的政治造勢活動，然後印度卻出現變種病毒導致疫情急速升溫。