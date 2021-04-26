紐時：美開始撤軍！向阿富汗移交基地裝備　7000北約士兵也將撤出

▲陸軍上將奧斯汀·米勒（Austin Miller）是美軍駐紮阿富汗部隊的最高指揮官。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國阿富汗駐軍司令、陸軍上將米勒（Austin Miller）於25日證實，在駐紮阿富汗近20年後，美國正式開始從阿富汗撤軍。2周前，美國總統拜登宣布，美軍將於911屆滿20周年以前撤出阿富汗。

根據《紐約時報》報導，美國與北約駐阿富汗部隊最高指揮官米勒25日在首都喀布爾召開記者會，向記者證實，他已接到命令開始向阿富汗安全部隊「移交基地與裝備」，美國所有部隊現正準備撤軍，「正式日期是5月1日，但於此同時，隨著我們在當地採取行動，已經開始準備撤出了。」

報導指出，美國總統拜登約在2周前宣布，美國將在9月11日前從阿富汗全面撤出3500名美軍士兵，有效地結束美國最長的戰爭。此外《紐約時報》也稱，駐紮在阿富汗的7000名北約士兵可能會與美國一起撤離。美軍中央司令部司令麥肯錫（Frank McKenzie）曾表示，撤軍之後五角大廈會繼續支持阿富汗軍隊，透過喀布爾大使館向阿富汗提供資金，但不包含地面部隊的支援或介入。

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