　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

比在地球測試更遠、更快　「機智號」三度試飛成功

▲▼火星微型直升機空拍圖。（圖／翻攝自NASA）

▲火星微型直升機「機智號」在第三次試飛中的自拍空拍圖。（圖／翻攝自NASA）

實習記者黃品臻／綜合報導

火星探測車「毅力號」微型直升機「機智號」（Ingenuity）25日下午4點31分進行第三次試飛，當天晚間10點，位於南加州的NASA噴射推進實驗室收到飛行數據，第三次試飛確認成功，而且這次飛得更遠也更快，現場掌聲雷動，這次的試飛結果也為未來更高難度的飛行成功鋪路。

據NASA官方網站報導，機智號起飛後上升到5公尺高度，向北飛行50公尺後折返，來回距離共100公尺，滯空時間約76秒，比較前兩次的飛行成績，這次飛行的速度加快，從每秒0.5公尺加速到每秒2公尺，相比起在地球上的測試，來得更快、更遠。

NASA火星微型直升機項目負責人戴夫.拉弗里（Dave Lavery）表示，透過第三次飛行來展示機智號的關鍵功能，這些功能可以在接下來的火星飛行任務中，增加更多飛行範圍。另外，毅力號也在旁邊記錄下機智號飛行的狀態，未來幾天內，影片將會被傳回地球，展現機智號大約80秒的飛行過程。

有了第三次試飛成功的經驗，實驗團隊正期待在未來幾天內計畫機智號的第四次飛行。在機智號第三次試飛成功的同時，第二次飛行時拍攝的彩色照片也陸續傳回地球，目前團隊有收到火星第二張、第三張彩色空拍照。

▲▼火星微型直升機空拍圖。（圖／翻攝自NASA）

▲▼機智號第二次飛行時拍攝的第二張（上）、第三張（下）彩色照片。（圖／翻攝自NASA）

▲▼火星微型直升機空拍圖。（圖／翻攝自NASA）

ET快訊
中橫2男1女陳屍車內　事發前5天LINE對話曝光
新莊女遭擊斃　媽媽怒喊「執法過當」：警方隨便射擊
新莊女拒檢遭警開2槍擊斃 　2女背景曝光
8款惡意App快刪！　會偷刷手機綁定信用卡
快訊／華航機師染疫+2　累積10人確診

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

男被起訴「故意傷害」：我要把病毒傳給你　狂噴口水！22人衰確診

比在地球測試更遠、更快　「機智號」三度試飛成功

老婆常不在家！夫結婚18年才發現　她和「對門鄰居」外遇生子

新冠衝擊經濟　全球2020軍事支出反增2.6％！美國居榜首

馳車衝撞人群！勇者助跑「飛入車窗」超神影片曝　秒制伏毒蟲駕駛

雲霄飛車卡住！遊客從「65m高空軌道」走樓梯逃命　11秒超抖片曝

印度新冠家屬扛「氧氣鋼瓶排8小時」...打氣站恐成新傳播熱點！

歐盟擬今夏放寬旅遊限制　已接種疫苗美國人有望赴歐玩

日本最新調查：74%民眾支持政府參與追求台海和平穩定

改名被告知是通緝重罪犯！女一查傻眼　「21年前忘還這捲錄影帶」

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

男被起訴「故意傷害」：我要把病毒傳給你　狂噴口水！22人衰確診

比在地球測試更遠、更快　「機智號」三度試飛成功

老婆常不在家！夫結婚18年才發現　她和「對門鄰居」外遇生子

新冠衝擊經濟　全球2020軍事支出反增2.6％！美國居榜首

馳車衝撞人群！勇者助跑「飛入車窗」超神影片曝　秒制伏毒蟲駕駛

雲霄飛車卡住！遊客從「65m高空軌道」走樓梯逃命　11秒超抖片曝

印度新冠家屬扛「氧氣鋼瓶排8小時」...打氣站恐成新傳播熱點！

歐盟擬今夏放寬旅遊限制　已接種疫苗美國人有望赴歐玩

日本最新調查：74%民眾支持政府參與追求台海和平穩定

改名被告知是通緝重罪犯！女一查傻眼　「21年前忘還這捲錄影帶」

印度發現「三重變異病毒」　張文宏：恐再死亡百萬人

快訊／勒戒完又呼麻！謝和弦扯辯「醫用大麻非毒品」遭起訴

謝國城青少棒／王聖恩老靈魂爆發　兼合唱團長嗨唱鳳飛飛

秒飛澳洲！嘉義清新甜點店　必點提拉米蘇口感柔滑還帶酒香

瑪莎拉蒂推出2款「F Tributo」特仕　致敬95年賽事＆5冠車手

黃鴻升1年前默默「買票看戲」　鬼鬼主演舞台劇加場：想哥哥了

中橫2男1女陳屍車內！「事發前5天對話」曝：無法想像失敗的後果

畢殿龍／漢光演習不兵推電廠遭炸毀　是怕民眾知道必然發生？

5／8「東東森森好朋友生活節」親子DIY料理課程，一起動手做飯糰！

一咬下去就爆漿！台南鄉村風夾餡甜甜圈　檸檬奶餡酸爽口感超蓬鬆

男失聯多年躺基隆拖吊場車內　通知姊取車...驚見弟成「木乃伊」

國際熱門新聞

印尼潛艦53官兵生前影片曝！「再見」歌詞如遺言

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

緬甸「天菜和尚」挺示威遭逮！憔悴近照曝光

2機「高空對撞前」最後照片曝光

拜登「種族滅絕說」延燒　華郵曝原因

伊拉克醫院82死110傷　衛生部長遭停職

印度疫情失控！　「防疫隊長」：美擬輸送AZ疫苗

他肉身擋車阻下滑　兒親睹父慘死

男師談性騷：男生被性侵不會舉報　反而會很爽

巴塞隆納網球公開賽　納達爾奪生涯第12冠

印尼海軍離家「兒爆哭阻止」竟永別

差7天退休！　66歲慈父遭「飛石貫穿」擊中亡

印度連3天確診飆30萬！　白宮伸援手

更多熱門

相關新聞

獵鷹9號升空！NASA認：不明物近距離飛過

獵鷹9號升空！NASA認：不明物近距離飛過

美國太空公司SpaceX在美東時間23日晚間，成功將火箭「獵鷹9號」（Falcon 9）送上太空，並在美東時間24日凌晨5點08分，讓太空艙「奮進號」（Crew Dragon Endeavour）與國際太空站（ISS）完成對接。目前4名太空人已進入ISS，但美國太空總署（NASA）證實，飛往ISS的過程並沒有那麼順利，因為過程中有不明物體接近「奮進號」。

實習生盜月球岩石鋪床狂啪　NASA研究全毀

實習生盜月球岩石鋪床狂啪　NASA研究全毀

火星直升機「機智號」首張彩色照曝光

火星直升機「機智號」首張彩色照曝光

陸首輛火星車命名「祝融號」

陸首輛火星車命名「祝融號」

「毅力號」火星車首度在火星製氧

「毅力號」火星車首度在火星製氧

關鍵字：

機智號毅力號試飛空拍NASA火星

讀者迴響

熱門新聞

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

2女拒檢遭警連開2槍　她中彈身亡

Ella道歉五月天　阿信回應了！

女中橫燒炭遺書留絕筆　同車2男是獨子

即／台中7歲柔道童狀況好轉！

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

3年輕男女中橫輕生！1男是北市交通大隊分隊長

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

家長求「CP值最高的才藝」！過來人激推1項

雨天巧遇「傘柴童子」等紅燈萌翻

內鍋洗米被男友罵　她PO文引論戰

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面