比在地球測試更遠、更快　「機智號」三度試飛成功

▲火星微型直升機「機智號」在第三次試飛中的自拍空拍圖。（圖／翻攝自NASA）

實習記者黃品臻／綜合報導

火星探測車「毅力號」微型直升機「機智號」（Ingenuity）25日下午4點31分進行第三次試飛，當天晚間10點，位於南加州的NASA噴射推進實驗室收到飛行數據，第三次試飛確認成功，而且這次飛得更遠也更快，現場掌聲雷動，這次的試飛結果也為未來更高難度的飛行成功鋪路。

據NASA官方網站報導，機智號起飛後上升到5公尺高度，向北飛行50公尺後折返，來回距離共100公尺，滯空時間約76秒，比較前兩次的飛行成績，這次飛行的速度加快，從每秒0.5公尺加速到每秒2公尺，相比起在地球上的測試，來得更快、更遠。

NASA火星微型直升機項目負責人戴夫.拉弗里（Dave Lavery）表示，透過第三次飛行來展示機智號的關鍵功能，這些功能可以在接下來的火星飛行任務中，增加更多飛行範圍。另外，毅力號也在旁邊記錄下機智號飛行的狀態，未來幾天內，影片將會被傳回地球，展現機智號大約80秒的飛行過程。

有了第三次試飛成功的經驗，實驗團隊正期待在未來幾天內計畫機智號的第四次飛行。在機智號第三次試飛成功的同時，第二次飛行時拍攝的彩色照片也陸續傳回地球，目前團隊有收到火星第二張、第三張彩色空拍照。

▲▼機智號第二次飛行時拍攝的第二張（上）、第三張（下）彩色照片。（圖／翻攝自NASA）

