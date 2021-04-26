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老婆常不在家！夫結婚18年才發現　她和「對門鄰居」外遇生子

▲▼出軌,外遇,戒指。（圖／達志影像／示意圖）

▲已婚女竟然和鄰居外遇，並且生下孩子。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

英國一名男子婚後發現妻子常常不在家，然而一問這個問題，對方就和他大吵，甚至威脅輕生，所以他也就不再追問，沒想到原來對方一直和住在對面的鄰居外遇，2家步行的距離不到3分鐘，甚至重婚生下孩子，讓他感概18年的婚姻宛如一場騙局。

42歲女子布琳達(Brinda Kantamanen)1999年和丈夫拉維(Ravi Kantamanen)在美國北卡羅來納州結婚，後來因為工作關係舉家搬到倫敦，一共育有2名孩子，然而卻與住在對面的45歲鄰居霍爾(Matthew Hall)外遇，還隱瞞自己的已婚身分重婚。

根據法院資料，拉維2017年因為妻子時常不在家，而開始懷疑對方行蹤，然而對方卻一再強調自己有多愛他，不然就是威脅要輕生，讓他飽受精神折磨，直到同年12月才發現妻子竟然已經嫁給鄰居2個月，他表示，妻子的婚外情為他們一家帶來巨大打擊，「這讓我變得很難再相信人，我的父母也待她像親生女兒，她的行為卻為我們帶來傷害」。

布琳達與拉維的婚姻於2019年結束，她坦承與霍爾結婚時，為了不被發現重婚，刻意偽造父親的姓名，日前開庭她坦承犯下重婚罪，將有可能面臨7年刑期，審判結果將於下月宣判。

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