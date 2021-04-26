按讚女友人照片莫名變小王　衰男被情敵狂開11槍...1槍打中脖子！

▲男子當街遭朋友的男友開槍。（圖／翻攝自Twitter／Merlo Real）

記者李振慧／綜合報導

阿根廷一名23歲男子滑臉書時對一名女性朋友的照片按讚，沒想到因此惹來殺身之禍，被對方男友誤會是小王，當街慘遭「情敵」連開11槍，其中一槍還打中脖子，目前仍在醫院接受治療中。

當地媒體報導，23歲男子達米安(Damian Di Bella)17日在布宜諾斯艾利斯市開車時，突然遭騎著機車的23歲男子尼古拉斯(Nicolás Jaime)開槍襲擊，原來該名男子懷疑達米安是女友的外遇對象。

從監視器畫面可看到，達米安行駛在路上時，發現騎著機車的尼古拉斯靠近，2車交會時，對方突然掏出手槍連開數槍，他立即開車逃跑，對方仍在身後持續開槍，就醫發現身上一共中11槍，並且確診罹患新冠肺炎。尼古拉斯在事發3天後自首，案件仍在調查中。