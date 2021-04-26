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日本最新調查：74%民眾支持政府參與追求台海和平穩定

▲▼拜登與菅義偉在高峰會中，互稱彼此為「喬」和「菅」。（圖／路透）

▲拜登與菅義偉在高峰會中，互稱彼此為「喬」和「菅」。（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合外電報導

美日高峰會明載「台灣海峽和平與穩定性的重要性」，睽違52年來首提台灣。日本最新民調也顯示，大多民眾傾向政府介入，協助台灣防範中國政策，少數反對者則表示，把台灣納入聯合聲明是美國高明手段，可能危及日本未來外交關係。

依據日本民調公司「Nikkei Research」一份調查，74%受訪者支持日本政府致力兩岸穩定，所有年齡階段支持率皆大於反對聲浪，60歲以上受訪者中74%表示支持，40歲至50歲有80%支持，18至39歲也有69%表示支持台海和平，反對介入的民眾約13%。這份民調在23至25日針對18歲以上民眾進行電話訪問，共收到1026份有效問卷。

對於拜登與菅義偉聯合高峰會，有約50%受訪者表示支持會談，32%民眾表示不支持，數據低於前首相安倍晉三與前美國總統川普2017年高峰會的58%支持率。

美國總統拜登（Biden）與日本首相菅義偉（Yoshihide Suga）16日聯合聲明中表示，「我們強調台灣海峽和平重要性，鼓勵兩岸和平解決問題。」這份聲明為自1969年以來，美日首次將兩岸問題納入討論，並對台灣表示支持。

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