男童遭3暴犬「撕咬啃食」慘死！面部都被吃沒了　主人長期餵生肉

▲8歲男童被狗咬死。（圖／翻攝自封面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

重慶市奉節縣城4月22日清晨發生一起悲劇，一名國中二年級的男生在上學的時候，被三隻惡犬撕咬，咬傷頸部不幸身亡。孩子父親悲痛稱，在殯儀館見到了孩子，孩子面部都被吃沒了，非常慘。目前，狗主人已被奉節警方控制。

據《健康時報》報導，4月24日下午，出事男孩兒的父親在網上發文，講述了事情的經過。

據悉，出事的男孩今年8歲，在重慶市奉節縣報國路小學上二年級。孩子的父母在外打工，平日里孩子跟爺爺一起生活，不忙時會回家。

4月22日清晨，孩子上學路上被狗咬死後，孩子父親接到電話，立刻往家趕。

在事情發生的當天，孩子本來是要跟爺爺一起上學的，但走到半路時，爺爺發現自己忘記帶公車卡，就讓孩子自己先慢慢往前走，沒想到就這樣發生了悲劇。當時，路邊竄出了三隻惡犬，直接撲向了孩子並進行了撕咬。

4月25日上午，孩子父親表示，咬人的三隻狗已被捕殺，「三隻狗系同一個主人，三隻狗的主人是做冷凍食品（冷凍肉）的，平時會把生肉餵狗吃，狗長期吃生肉、骨頭。在前幾天，這幾隻狗剛把一隻狗咬死了。」

▲狗已經被處置。（圖／翻攝自封面新聞）

孩子父親表示，三隻狗主人家所在的位置是村里孩子上下學的必經之路，「聽村民們說，這三隻狗是那種烈性犬，是惡犬，當地村民們都很害怕他家的狗。」他進一步指出，「走公路的話都會從他家那走。村里的孩子都很害怕他家的狗，為了躲開，孩子們上學都是繞道走，不敢路過他家。」父親氣憤稱，之前也有村民們和狗主人反映過狗的問題，「為什麼狗主人沒有引起足夠的重視呢？」

孩子父親表示，事情發生後，家人很難接受這個事實。關於賠償問題，正在調解中，「現在全家人情緒都很崩潰，我正在安撫他們，相信政府會給孩子一個說法的。」