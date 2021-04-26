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哈利返美梅根樂開懷　2歲兒亞契甜笑迎接父親

▲▼哈利返美，梅根喜悅之情溢於言表。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利返美，梅根喜悅之情溢於言表。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者黃品臻／綜合報導

英國菲利普親王的葬禮結束後，哈利王子於20日下午返回美國加州與妻小團聚，消息人士透露，梅根看見哈利回家，開心之情溢於言表，而即將2歲的小王子亞契（Archie）看到爸爸也非常興奮。

據美國娛樂雜誌《我們週刊》（Us Weekly）報導，菲利普親王的葬禮17號結束後，哈利王子已於20日下午抵達美國加州，回到家中陪伴懷孕的梅根與23月大的兒子亞契。

消息人士指出，儘管在英國期間，哈利王子時不時就會與梅根聯絡，但當梅根親眼見到老公回家，仍止不住內心的激動。而長子亞契看到爸爸也超級興奮，「無法停止微笑」。

據《紐約郵報》（New York Post）八卦專欄「第6頁」（Page Six）報導，菲利普親王的葬禮之後，梅根於21日首度露面，只見她穿著一身輕便，左手抱著亞契，右手勾著一個太空圖樣的便當袋，雖然戴著黑色口罩，仍隱藏不住從眼裡流出的笑意，其中緊身的黑色衣服更讓梅根懷孕多月的肚子顯而易見、引人注目。

梅根在在醫生的建議下，沒有與哈利同行返回英國參加祖父葬禮，消息人士透露，這是因為梅根在去年7月曾經流產過，醫療團隊非常看重預防措施，不值得讓她冒著失去另一個孩子的風險，回到英國面對各種壓力。

據了解，哈利返回英國隔離時，因為非常想念妻小，每天都要和梅根、亞契視訊好幾次，擔心自己不在懷孕的妻子身邊，不能照顧她。

葬禮結束後，哈利根本等不及回家與妻小相聚，也因此沒有留在英國參加祖母伊麗莎白二世的95歲生日，現在兩人專注在迎接新生女兒的到來。報導引述消息人士指出，哈利對梅根是「捧在手掌心寵」，在妻子懷孕後，他擔起照顧責任，為她煮飯、幫忙打理家務，為的是讓妻子能過得舒適一點。而亞契知道自己要準備當哥哥了，也會主動說要幫忙，一家人其樂融融。

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