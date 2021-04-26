印尼潛艦53官兵罹難　生前影片曝！齊唱「再見」歌詞宛如遺言

記者張寧倢／綜合外電報導

印尼潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）失聯多日後，軍方25日證實，在水下838公尺處找到殘骸，潛艦內53名官兵全數罹難。然而，一段心碎影片在網路上曝光，許多官兵們生前齊聚在一起，配合著吉他伴奏唱出一首名為「再見」（Sampai Jumpa）的印尼歌曲，讓人感嘆，他們竟真的一語成讖，不幸喪生海底。

▲印尼潛艦失事造成53人死亡，官兵生前合唱影片曝光。（圖／翻攝自IG／erixsoekamti）

根據印尼媒體《Insert Live》報導，一名印尼歌手艾瑞克思（Erix Soekamti）在個人IG帳號上傳了這段影片，並在文中打上大哭的表情符號稱「為南伽拉號祈禱」。影片中可以看見至少11名的穿著軍服的潛艦官兵聚在一起，其中一人負責彈吉他，其餘眾人跟著伴奏唱出一首名為「再見」（Sampai Jumpa）的印尼歌曲。

更令人心碎的是，「再見」的歌詞中提到，「沒有一次相見不會分離，有始就有終，有上升就有下沉，潮起潮落。嘿，改天再見，雖然我還沒準備好度過想念你的日子，我還沒準備好失去你，希望你能過得好，讓我們改日再會。」

影片一出便被許多網友轉發，多家當地媒體也跟著報導。部分印尼網友表示，歌詞似乎是一語成讖，最後這些官兵真的葬生海底，一去不回，另外也有人說，這段歌詞的內容彷彿是他們在生前留下的最後一言，提前和親友們道別，令人相當不捨。

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