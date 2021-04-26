緬甸188cm「天菜和尚」挺示威遭逮！眼神空洞...憔悴近照曝光

▲Paing Takhon的憔悴近況曝光。（圖／取自IG）



記者王佩翊／編譯

緬甸男模Paing Takhon擁有188公分的身高、精壯的8塊肌以及帥氣臉蛋，因此先前短暫出家時，隨即引發熱議，被封為「天菜和尚」，更曾獲選全球百大最帥臉孔第10名。然而他卻因在社群媒體公開支持示威者，並反對軍事政變，8日在仰光家中遭到當局逮捕，此後便斷了消息，連IG帳號都遭到移除。如今有網友公開Paing的近照，只見他頭髮凌亂、面容憔悴，引發網友擔憂。

根據《中國報》報導，出生於富商家庭的緬甸男模Paing Takhon年初宣布要短期出家後，在IG上PO出光頭袈裟照，精實的肌肉與英俊的面孔瞬間引發網友暴動，更封他為「天菜和尚」。他十分關注緬甸示威活動，多次公開在社群媒體表態支持示威遊行者，並反對軍事政變。

▲▼Paing Takhon已經遭到緬甸軍政府逮捕，據傳恐將面臨10年徒刑。（圖／取自IG）



Paing曾直言，「軍中野蠻的士兵每天只會朝無辜民眾開槍，我們甚至連一把刀都沒有，只能用鞭炮回擊，卻被誣陷成放火。」之後更發出公開信呼籲各國領導與聯合國對軍政府採取行動。然而誰都沒想到7日才剛發文祈禱緬甸平安並透露自己身體微恙的Paing，8日凌晨5時就在仰光家中遭到當局逮捕。

隨後Paing的姊姊May Chit Thway也證實，當局指控弟弟觸犯刑法散播謠言罪，大動作派出8輛轎車來家裡抓人。19日也傳出，Paing因「連續教唆民眾抗議，企圖利用自身影響力推翻政權」罪嫌遭到起訴，同時被判處10年有期徒刑。

消息傳出後，震驚各界。有網友就公開一張Paing遭逮後的近照，只見照片中的Paing面容憔悴，已不是過往那個面對鏡頭微笑的大男孩，眼神空洞，引起網友擔憂。據悉，他目前的身體狀況依舊不太穩定。