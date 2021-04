差7天退休！66歲慈父乘救護車趕救人　下秒遭「飛石貫穿」砸中身亡

▲傑克被形容是個充滿幹勁,總是想要幫忙的人。(圖/翻攝自推特「OFFICIALWMAS」)

記者張靖榕/編譯

英國赫里福德郡(Herefordshire)24日發生一起令人悲傷的死亡事件,一名66歲的已退休醫護人員因疫情嚴重而重回崗位盡一份心力,卻在當天乘坐救護車前往救人的路上,一塊飛石高速擊穿擋風玻璃後打中他,當天便宣告不治。他的家屬難過地表示,他只剩下一個禮拜就能「再次退休」,這完全就是一場悲劇。

英國《太陽報》報導,66歲的傑瑞米道(Jeremy Daw)經常被友人暱稱傑克(Jack),他原先是一名退休的醫護人員,在家中享受不用工作的清福。然而2019冠狀病毒疫情(COVID-19)去年重創英國,直到今年初能難見緩和,於是傑克在今年一月英國遭遇第二波疫情高浪時,選擇「復出」支援他的前同事們,重回救護人員崗位為社會盡一份心力。

事情發生時,距離傑克再次退休只剩下一周的時間,他只要再值4次班,便能回去過他的退休生活。英國時間周六(24日)上午8時,傑克和同事獲報出勤,在行經A49公路赫里福德郡路段時,突然一塊比壘球稍大的石塊高速擊穿了擋風玻璃,正中坐在副駕駛座的傑克。

