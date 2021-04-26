差7天退休！66歲慈父乘救護車趕救人　下秒遭「飛石貫穿」砸中身亡

▲傑克被形容是個充滿幹勁，總是想要幫忙的人。（圖／翻攝自推特「OFFICIALWMAS」）

記者張靖榕／編譯

英國赫里福德郡（Herefordshire）24日發生一起令人悲傷的死亡事件，一名66歲的已退休醫護人員因疫情嚴重而重回崗位盡一份心力，卻在當天乘坐救護車前往救人的路上，一塊飛石高速擊穿擋風玻璃後打中他，當天便宣告不治。他的家屬難過地表示，他只剩下一個禮拜就能「再次退休」，這完全就是一場悲劇。

英國《太陽報》報導，66歲的傑瑞米道（Jeremy Daw）經常被友人暱稱傑克（Jack），他原先是一名退休的醫護人員，在家中享受不用工作的清福。然而2019冠狀病毒疫情（COVID-19）去年重創英國，直到今年初能難見緩和，於是傑克在今年一月英國遭遇第二波疫情高浪時，選擇「復出」支援他的前同事們，重回救護人員崗位為社會盡一份心力。

事情發生時，距離傑克再次退休只剩下一周的時間，他只要再值4次班，便能回去過他的退休生活。英國時間周六（24日）上午8時，傑克和同事獲報出勤，在行經A49公路赫里福德郡路段時，突然一塊比壘球稍大的石塊高速擊穿了擋風玻璃，正中坐在副駕駛座的傑克。

A 66-year-old ambulance technician who died after an object hit his vehicle's windscreen had retired last year and only rejoined in January to help battle the pandemic.https://t.co/TpEPfIVPWW — Express & Star (@ExpressandStar) April 25, 2021

傑克的逝世令家屬悲痛萬分，他的兄弟菲力普（Philip）表示這起事件很詭異，而且是一起絕對的悲劇，還沒有人知道那顆石頭是怎麼來的，「起初我們擔心是有人拿東西扔破擋風玻璃，但這個懷疑已經被排除了。那條路上有一堆石頭，看起來是那顆石頭被彈起來了，但現在還沒有人敢肯定，調查還在進行中。」

其實傑克還有其他理想，退休後他想利用時間去學開飛機，一圓駕駛夢。菲力普說，傑克只剩要再值幾次班就能拿到全額退休金去退休，「原本他接下來的人生還充滿幹勁」。

▲傑克原本打算再次退休後要去學開飛機。（圖／翻攝自推特「OFFICIALWMAS」）

傑克的女兒凱特（Kate）回憶父親，是一個好人，儘管66歲身材仍然維持的相當好，輕巧明亮的「就像顆鈕扣一樣」。她非常尊敬自己的父親，因為傑克在克盡職守的路上殉職，「他是我的英雄」。

A94公路從當天上午8點關閉到午夜後才重新開放。傑克的同事在社群網站上表達哀悼，其中一人寫下，「今天我們在值勤中失去了一位同事，另一位則受了傷。」警方正在網路上尋求當天該時段行經該路段的車主，是否有行車紀錄器錄下事發當時的畫面。