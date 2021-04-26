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伊拉克醫院「氧氣瓶爆炸」釀82死110傷！　總理下令衛生部長停職

文／中央社巴格達25日綜合外電報導

伊拉克首都巴格達一所專門收治2019冠狀病毒疾病（COVID-19）患者的醫院昨夜遭祝融重創，奪走80多條人命，引發民眾憤怒要求追究官員責任。總理哈德米今天下令衛生部長停職。

▲▼ 伊拉克首都巴格達哈蒂柏醫院（Ibn al-Khatib）24日發生火災，現已有82死110傷。（圖／路透）

▲伊拉克首都巴格達哈蒂柏醫院24日發生火災，現已有82死110傷。（圖／路透）

法新社報導，巴格達東區的哈蒂柏醫院（Ibn al-Khatib Hospital）發生氧氣筒爆炸後起火；根據伊拉克衛生部今天公布統計，至少已釀82人死亡110人受傷。許多罹難者是原已接上呼吸器治療的重症患者，他們不是窒息而死就是被燒死。

醫方消息人士透露，發生氧氣筒爆炸是因為「儲藏出錯」。伊拉克民防當局則指出，哈蒂柏醫院未配備消防系統，且裝飾天花板造成大火擴散至高度易燃物。

事發後憤怒民眾在社群媒體上要求衛生部長塔米米（Hassan al-Tamimi）下台。他雖受到勢力龐大的什葉派領袖薩德（Moqtada Sadr）支持，但總理哈德米（Mustafa al-Khademi）今天仍將他停職調查，同時追查巴格達省省長賈柏（Mohammed Jaber）是否也有疏失。

目擊者表示，事發當時疏散行動緩慢且混亂，爭相逃往出口的病患和家屬將樓梯擠爆。35歲的艾密爾（Amir）告訴法新社：「救出傷者的是民眾。」他還說自己「千鈞一髮」救出住院的兄弟。

伊拉克總統沙雷（Barham Saleh）在推特發文表示：「哈蒂柏醫院發生的悲劇，是國家機構被貪腐和管理不善侵蝕多年的結果。」

伊拉克人權委員會（Human Rights Commission）也支持將塔米米免職，並痛批這起火災是「體力已被COVID-19耗盡的病患所遭遇的犯罪行為。這些患者將生命交託衛生部和旗下機構，…他們本應受到治療，卻反而死於大火。」

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