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印度連3天確診飆破30萬！　白宮：美國正趕工提供疫苗原料

▲▼印度疫情嚴重。（圖／路透）

▲印度疫情嚴重。（圖／路透）

文／中央社華盛頓25日綜合外電報導

印度的2019冠狀病毒疾病疫情惡化，連續多天單日新增確診數都超過30萬例。白宮今天指出，美國將立即提供生產疫苗所需的原料、醫療設備和防護裝備給予印度。

儘管全球各地已經施打超過10億劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，但近來印度疫情惡化，英國、法國和德國等西方國家都承諾要提供協助。

印度境內疫情最慘重地區是首都新德里（New Delhi），當地醫院已經不堪負荷，醫用氧氣及藥品嚴重短缺，病患的家屬紛紛在社群媒體尋求協助。

白宮國家安全會議（National Security Council）發言人霍恩（Emily Horne）透過聲明指出：「美國正日以繼夜地工作，以部署可用的資源和物資。」

霍恩還說，美國將輸送生產Covishield疫苗所需的原料給印度，以及快篩檢驗試劑組、人工呼吸器和防護裝備。

美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）今天稍早表示，美國將考慮向印度輸送英國藥廠阿斯特捷利康（AstraZeneca）研發的疫苗，但白宮聲明並沒有提到美國是否會這麼做。

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的疫情數據顯示，擁有超過13億人口的印度，目前全國確診總數約1700萬例，且有逾19萬人染疫病歿。

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