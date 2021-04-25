四度盜錄柯南電影！「片商堅持告」慶生女警局哭了　20秒片恐罰75萬

記者趙蔡州／綜合報導

台北市警方日前接獲通報，有夫妻在西門町某影城觀賞《名偵探柯南：緋色的彈丸》時，四度拿出手機並偷錄電影畫面，被民眾發現向影城人員檢舉。警方趕到後，發現2人確實有錄製影片、上傳到微信群組，因此將2人帶回偵訊，儘管2人事後認錯道歉，但片商為遏止歪風堅持提告，讓女子當場哭了出來。

據悉，符女女子22日下午與老公一起到西門町某影城，觀賞電影《名偵探柯南：緋色的彈丸》，她為了拍下與老公的美好時刻，就四度拿出手機拍攝正在放映的電影畫面，然後上傳到家族的微信群組。由於她錄影的動作實在太顯眼，旁邊的民眾見狀立刻向影城人員檢舉。

▲片商為了遏止盜錄歪風，堅持向符女提告。（圖／記者邱中岳翻攝）

兩人最終只看了40分鐘，就被影城人員請出影廳。警方獲報趕到影城後，發現2人確實有錄製4段畫面，每一支大約3至5秒，隨即向2人解釋，拍影電影任何片段均是違法行為，儘管符女解釋不知道行為違法，最後也把符女與符女老公帶回派出所，同時通知片商人員到場。

警方表示，符女是陸籍配偶，當天為了慶祝生日，才與老公一起看電影，後來也向片商人員道歉，表示未來絕對不會再犯，但片商為了遏止盜錄歪風，堅持向符女提告，讓符女在派出所忍不住落淚，全案訊後依違反著作權法函送法辦，可處3年以下徒刑，最高併科75萬元罰金。

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