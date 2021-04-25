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39歲就當爺爺！帥氣教練曬餵奶照　網傻眼「怎麼做到的」原因曝

▲▼美國健身教練保利榮陞爺爺。（圖／翻攝自IG／carlpaoli）

▲美國健身教練兼暢銷作家保利，最近宣布自己榮陞爺爺。（圖／翻攝自IG／carlpaoli）

記者葉睿涵／綜合報導

美國著名健身教練兼暢銷作家保利（Carl Paoli），最近在短影音平台TikTok上宣布自己榮陞爺爺，嚇壞了不少網民，紛紛追問他的真實年齡，以及如何在這麼年輕就當上爺爺的。

@carlpaoli

The finest for the finest #grandpalife #grandpacarl #lovinglife #basiclifeskills

 Moonlight Serenade - Glenn Miller

綜合外媒報導，保利最近在TikTok上發布了一段自拍影片，只見他在影片中手持一個小奶瓶，並將它遞給了抱著嬰兒的妻子。當人們都以為影片中的嬰兒是保利的兒子時，他卻在po文中寫道，「叫我卡爾爺爺」，還標上「#grandpalife」的標籤，讓人搞不清楚狀況，到底發生了什麼事。

後來，保利在TikTok上發出了更多自己抱著孩子的影片和照片，並頻頻自稱為爺爺，人們才確認，這是保利在向大家宣布自己榮陞爺爺的好消息。不過，保利年輕的外表卻讓人難以相信他這麼年輕就當上了爺爺，於是紛紛留言，「爺爺？」、「這真的讓我大吃一驚，我以為你才25」。

@carlpaoli

Answer to @iamfabulousat50 Call me grandpa Carl #grandpalife

original sound - ourfriendsonfacebook

被大家追著詢問年齡的保利最近終於在TikTok揭曉了自己的真實年齡，並解密自己是如何這麼年輕就當上了爺爺的。他指出，自己並沒有網友所說的25歲那麼年輕，他實際上已經是個39歲的熟男了，「我之所以能在39歲就當上爺爺，是因為我和妻子過去收養了一個17歲的女孩，她最近誕下了一個漂亮的小男嬰，讓我們榮陞為爺爺奶奶，也讓我們獲得了生命中最特別的時刻」。

網友們在聽到保利的故事後，都高興地為他送上祝福，並表示，「這真是太神奇了！祝福你們」、「你和妻子都很善良，相信你的小孫子一定也會和你們一樣」、「真是幸福的一家人」、「將自己領養的小孩當成家人一樣，這真是一個讓人感動的故事」。

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