2飛機「高空對撞前」最後照片曝光！乘客隨手一拍　下秒全機罹難

記者吳美依／綜合外電報導

美國阿拉斯加州2架水上飛機各自朝著喬治灣（George Inlet）一處瀑布飛去，機長卻因視線死角沒有看見彼此，加上警報系統失靈，最終不幸在3350英尺（大約1公里）高空相撞，釀成6死9傷的悲劇。其中一名乘客在飛行期間隨手拍了一張照片，未料幾秒鐘後就發生事故，機上人員全數罹難。

《安克拉治日報》等外媒報導，本案2019年5月發生於克奇坎市（Ketchikan），美國國家運輸安全委員會（NTSB）在罹難乘客的相機中發現這張「最後的照片」，才得以確認許多詳細資訊，包括2架飛機的最後位置、飛行軌跡、機長與乘客視線等等，最後於20日召開記者會，公布近2年以來的調查結果，並且宣告結案。

▲河狸號乘客在事故發生前幾秒拍下這張關鍵照片。（圖／翻攝自YouTube／NTSBgov）

NTSB副主席蘭斯伯格（Bruce Landsberg）說明，本次事故有2大原因，首先是2名機長視線都被遮蔽，無法做到「看見與避免」（See-and-avoid）的飛行原則，也就是無法從視覺判斷可能發生的碰撞並加以避免；其次是警報失靈，系統未能告知飛行員附近還有另一架飛機。

▲美國國運輸安全委員會調查員在案發地點展開調查。（圖／達志影像／美聯社）

NTSB透過動畫，模擬德哈維蘭DHC-2型河狸號、德哈維蘭DHC-3型水獺號的相撞過程，河狸號機長蘇利文（Randy Sullivan）被右側乘客、部分機體遮蔽視線，最後與4名乘客皆不幸罹難。水獺號機長盧貝克（Lou Beck）被一根窗框擋住視野，相撞後在冰冷水面上迫降，但最後仍有1人溺死、9人重傷。

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