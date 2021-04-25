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台海恐引爆衝突！澳洲防長坦言「軍隊已做準備」：須正視兩岸議題

▲▼澳洲國防部長達頓。（圖／翻攝自臉書）

▲澳洲國防部長達頓。（圖／翻攝自臉書）

記者羅翊宬／綜合報導

臺海兩岸的衝突與對立日漸鮮明，對於日後可能所引發的軍事衝突，澳洲國防部長彼德•達頓（Peter Dutton）於25日接受訪問時坦言，隨著中國當局近來對於統一台灣的野心愈加明確，認為兩岸間發生衝突的可能性「不應該被忽視」，雖不樂見衝突發生，但澳洲的國防力量已為此做好充分準備，以應付針對盟國的軍事威脅。

根據《路透社》報導，達頓日前接受澳洲廣播公司（ABC）訪問時，被問到台灣問題引發軍事衝突的可能性是否升高。他表示，隨著中國近年來積極在南海擴張軍事實力，且北京當局不斷透過各種媒體宣傳與軍事行動，積極表明統一台灣的野心，「人們須正視該議題，顯然中國和台灣在互動上存在大量敵意。」

達頓強調，雖然澳洲在軍事力量上已做好充足準備應付衝突，以求應對區域中針對澳洲或盟國的威脅，但坎培拉（澳洲）當局仍不樂見兩岸或其他地區發生軍事衝突，「不過我們已經準備好面對潛在威脅。」

報導指出，儘管澳洲的重要貿易夥伴包括中國，但在全球新冠肺炎（COVID-19）爆發，坎培拉當局向全球呼籲應對病毒起源展開國際調查後，澳洲與中國的外交關係明顯惡化，甚至引來北京當局在貿易上的報復。

據悉，澳洲國防軍首長安格斯•坎貝爾（Angus Campbell）曾在今年4月中旬警告，一旦台海發生戰爭，將會是「災難」的開始，呼籲中國與台灣的領導人以對話取代分歧。

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