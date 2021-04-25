快訊／印尼總統證實：海軍失聯潛艦「南伽拉號」已沉沒

Pernyataan Presiden Jokowi terkait KRI Nanggala-402 25 April 2021— Murtadha (@MurtadhaOne) April 25, 2021
Jokowi:
"Mereka adalah putera2 terbaik bangsa, patriot terbaik penjaga kedaulatan negara. Segala upaya terbaik pencarian & penyelamatan telah dan masih akan dilakukan" pic.twitter.com/WV4WizOrWY
記者吳美依／綜合報導
印尼海軍潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）21日凌晨在峇厘島北部海域進行水雷演習，卻突然失聯至今。總統佐科威（Joko Widodo）剛剛證實，該潛艦已經沉沒。
佐科威發表全國談話時表示，軍方「已將南伽拉號的狀態從失聯改成沉沒或淹沒」。他代表全國人民表達悲痛，並且向船員家屬致上哀悼之意，「南伽拉號所有船員都是國家最優秀的子弟兵，捍衛國家主權的最佳愛國者。我們已經盡了所有搜救努力，並且仍在持續進行中」。
根據印尼海軍說法，南伽拉號上的氧氣存量僅能支撐3天，預計可能在24日凌晨3時左右耗盡。海軍上將、參謀長馬戈諾（Yudo Margono）強調，「已經沒有希望在船上53名船員之中找到倖存者」。
南伽拉號21日演習失蹤後，印尼軍方出動數百名士兵全力搜救，美國、澳洲、新加坡和馬來西亞也派人支援，24日在水下大約850公尺處發現6片潛艦殘骸。馬戈諾當時就表示，尋獲殘骸與物品後，也讓整個搜索進度自失蹤轉至沉沒階段。
▲印尼海軍「南伽拉號」潛艦（KRI Nanggala-402）。（圖／路透）
Breaking news siang Baru saja presiden jokowi kluarkan statement rakyat indonesia berduka atas musibah KRI Nanggala 402 dan mendoakan 53 crew diterima amal baiknya diampuni segala ksalahan duka TNI AL duka bangsa indonesia .— Alfino Defito (@alfino_defito) April 25, 2021
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