　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

快訊／印尼總統證實：海軍失聯潛艦「南伽拉號」已沉沒

記者吳美依／綜合報導

印尼海軍潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）21日凌晨在峇厘島北部海域進行水雷演習，卻突然失聯至今。總統佐科威（Joko Widodo）剛剛證實，該潛艦已經沉沒。

佐科威發表全國談話時表示，軍方「已將南伽拉號的狀態從失聯改成沉沒或淹沒」。他代表全國人民表達悲痛，並且向船員家屬致上哀悼之意，「南伽拉號所有船員都是國家最優秀的子弟兵，捍衛國家主權的最佳愛國者。我們已經盡了所有搜救努力，並且仍在持續進行中」。

根據印尼海軍說法，南伽拉號上的氧氣存量僅能支撐3天，預計可能在24日凌晨3時左右耗盡。海軍上將、參謀長馬戈諾（Yudo Margono）強調，「已經沒有希望在船上53名船員之中找到倖存者」。

南伽拉號21日演習失蹤後，印尼軍方出動數百名士兵全力搜救，美國、澳洲、新加坡和馬來西亞也派人支援，24日在水下大約850公尺處發現6片潛艦殘骸。馬戈諾當時就表示，尋獲殘骸與物品後，也讓整個搜索進度自失蹤轉至沉沒階段。

▲▼印尼海軍「南伽拉號」潛艦（KRI Nanggala-402）。（圖／路透）

▲印尼海軍「南伽拉號」潛艦（KRI Nanggala-402）。（圖／路透）

 
ET快訊
驚悚撞擊畫面曝！騎士「噴進聯結車底」遭重輾　頭顱破裂慘死
快訊／華航機師染疫再+2！累計7人確診　飛澳確診回溯匡列揪出
柔道才練8天就腦死！冷血教練卸責　辯稱「男童自己用頭撞牆壁」
快訊／4煞狠砸精品店　抓到了！直播主一句「你級數不夠」惹禍
30年也咬牙揹下去！內行曝「超現實案例」勸買房：永遠有錢人在
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

空姐月經來請假遭拒4600次！韓亞航空前社長被判200萬罰金定讞

30歲男揭「參與新冠疫苗試驗」過程！駭人副作用曝　高燒嘔吐24hrs

印度1天近35萬人確診新冠　「4病患睡1床」醫院外就是火葬場！

快訊／印尼總統證實：海軍失聯潛艦「南伽拉號」已沉沒

救護車趕路中！醫護竟遭「飛天凶器」砸中慘死　擋風玻璃悚留大洞

沿路滴血！她扛10歲兒屍逛大街...割舌不成槍斃再塞後車廂

東協與「緬甸軍政府領袖」達成5點共識　同意終止暴力危機

獵鷹9號成功升空！NASA認：不明物近距離飛過　太空人嚇醒緊急防護

性侵未遂案14年才偵破！他砸暈KTV員工硬上「獲減刑」　網友氣瘋

拜登開先例！宣布亞美尼亞「種族滅絕」華郵：土耳其惹怒五角大廈

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

工人擅闖軌道遭太魯閣號撞飛　違規施工釀禍包商：不在場不知道

丟人了！小貨車忠孝橋上剛起步　「後車斗乘客重摔地上」網全看呆

騎士疑似「被小黃擋道」左切超車　不慎擦撞砂石車...重摔倒地險爆頭

蔡依林撂台語..茄子蛋變「街上的蛋」　合唱《單身公害》就像婚禮歌手！

妻病逝！59歲失業父獨養4歲女兒　靠白飯度每日：等孩子吃剩再吃

空姐月經來請假遭拒4600次！韓亞航空前社長被判200萬罰金定讞

30歲男揭「參與新冠疫苗試驗」過程！駭人副作用曝　高燒嘔吐24hrs

印度1天近35萬人確診新冠　「4病患睡1床」醫院外就是火葬場！

快訊／印尼總統證實：海軍失聯潛艦「南伽拉號」已沉沒

救護車趕路中！醫護竟遭「飛天凶器」砸中慘死　擋風玻璃悚留大洞

沿路滴血！她扛10歲兒屍逛大街...割舌不成槍斃再塞後車廂

東協與「緬甸軍政府領袖」達成5點共識　同意終止暴力危機

獵鷹9號成功升空！NASA認：不明物近距離飛過　太空人嚇醒緊急防護

性侵未遂案14年才偵破！他砸暈KTV員工硬上「獲減刑」　網友氣瘋

拜登開先例！宣布亞美尼亞「種族滅絕」華郵：土耳其惹怒五角大廈

「女兒也被摔到骨折！」家長爆柔道課菜鳥全被慘摔　他幸運躲過

檢疫期搭計程車轉高鐵參加鐵人三項　陳時中：科威特男處分進行中

前一晚打給爸爸　吳念庭炸裂！本季第3轟出爐

抓到了！高雄男大半夜「中猴」狂踩車頂　辯爛醉斷片很後悔

姐妹花合照遭「亂入哥比讚」！　老公秒問：他是誰…險釀家庭革命

華航機師案1100「採檢時陰時陽」　陳時中：有偽陽性可能

飛澳確診機師「擴大匡列285人」　接觸者已採138人「4陽性」

20歲女抓金項鍊塞內衣開溜　銀樓老闆：她摀胸部我不好意思看

華航4機師驗出「英國變異株」　羅一鈞：不能排除為同一起事件

捷運綠線正式通車！　麋先生、全能女孩「台中脈動」演唱會今晚登場

散步一半媽消失！雪橇犬秒變臉　著急狂奔尋奴才...網淚：是真愛

國際熱門新聞

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

載到爛醉女　年輕司機興奮「秒開視訊」

義媒：台灣疫情少到像玩笑　可納入WHO

愛上準公公！她陷不倫戀還懷孕生子

實習生盜月球岩石鋪床狂啪　NASA研究全毀

日本鹿兒島火山爆發！　岩漿流出1.8公里

世衛大會5月登場！　歐盟表態應納入台灣

亞美尼亞大屠殺106週年　拜登：種族滅絕

英媒曝哈利返英奔喪「王室不待見」！葬禮動作洩心情

大規模接種不到5個月　全球施打疫苗破10億劑

研究：印度15天後　單日恐死5000人

印度增34萬確診　火葬煉獄空拍慘況曝

內戰10年來首次！　伊朗油輪敘利亞外海遇襲

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

男童父重回柔道場收魂　關鍵證人舅舅恐有過失原因曝

阿姨花21萬炒股忘記密碼　13年後看市值腿軟

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

影／徐睿知突指使女星做粗魯動作

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

腦死7歲童拔管還有呼吸！律師點出關鍵

郭台銘女兒「後台合照偶像蔡依林」！

大甲媽禮生48萬人追蹤　素顏照曝光讓網瘋了

沒有手機40天！法15男女「終極隔離實驗」結果曝

二伯手作童衣遭疑盜用！網友批：瞧不起人

Lulu唱一半女星失控衝上台當眾拉衣

快訊／林逸欣結婚了！　低胸絕美婚紗曝光

小甜甜老公終於露臉！「激似宥勝」陽光長相曝光

《創造營2021》男團INTO1出道！11人名單公開

婚禮進行到一半…「大咖情歌男神」突登台獻唱！

更多

最夯影音

更多
拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢
戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面