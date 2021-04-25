30歲男揭「參與新冠疫苗試驗」過程！駭人副作用曝　高燒嘔吐24hrs

▲海頓在去年4月加入新冠疫苗試驗，並在今年4月再次接受第3劑疫苗加強劑。（圖／翻攝自推特／@ichaydon）

記者葉睿涵／綜合報導

新冠疫苗試驗的首批志願者之一海頓（Ian Haydon），在去年首次接種莫德納疫苗後，就一直在推特上分享自己的接種經驗。他在接受第2劑新冠疫苗注射之後所產生的副作用最為痛苦，但海頓卻一點也不後悔參與試驗。今年4月上旬，海頓透露，他已接種莫德納的第3劑「疫苗加強劑」，引起不少人關注。

綜合《商業內幕》等外媒報導，30歲的海頓在去年4月8日，與另外44人一同參與了莫德納的新冠疫苗試驗。近一年來，他們必須定期接受抽血檢驗，以測試其體內的抗體濃度，以及疫苗對病毒的效果。海頓在受訪時表示，「我的第1針其實很平淡，我只記得手臂上的注射部位，在接受注射後第2天感到有些痛，但疼痛感很快就消失了。」

▲▼海頓必須定期接受抽血檢驗，以測試其體內代抗體濃度，以及疫苗對病毒的效果。（圖／翻攝自推特／@ichaydon）

然而，海頓在接種第2劑疫苗時就沒這麼順利了。他的接種部位依舊疼痛，但在接受注射的12小時後，他開始發冷，並出現高燒約攝氏39.4度、嘔吐、頭疼和肌肉痠痛等症狀。他在試驗中心醫生的建議下，前往急診接受治療。隔天起床後，海頓感覺自己的身體依舊非常不舒服，他甚至還一度因為噁心不斷嘔吐，而陷入短暫暈厥，但這次他選擇在家靜養。

經過數個小時的昏睡後，海頓的症狀開始減輕。24小時的折磨後，他「已基本完全康復」，但回顧這痛苦的24小時，海頓一點也不後悔參與這項實驗，「雖然經歷了許多折磨，但這些痛苦並不是毫無意義的。從我的身上，研究者們可以判斷出最有效的疫苗劑量是多少，並生產出最安全的疫苗，這讓我感到十分欣慰，因為許多人將因此受益。」

▲海頓接種的莫德納新冠疫苗。（圖／翻攝自推特／@ichaydon）

今年4月，海頓再次加入莫德納第3劑「疫苗加強劑」試驗，並接受第3次接種。幸運的是，他的反應不像第2次注射時，來得那麼嚴重。他依舊經歷了低燒、嘔吐、頭痛和肌肉痠痛等副作用，但這些症狀在24小時後全都消失不見了。

海頓將他接種疫苗後的經驗上傳網路，與大眾們分享，也希望藉此提高大家對科學傳播領域的關注。他告訴媒體，他意外發現，許多人其實對於疫苗的研發非常有興趣，也有很多人與他聯繫，表示自己也願意成為受試志願者，「 我對我的文章能帶來這樣的效果感到很驚訝，但當我看到自己能為這個世界帶來一些正面影響，就覺得這真的很酷。」

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