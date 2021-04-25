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沿路滴血！她扛10歲兒屍逛大街...割舌不成槍斃再塞後車廂

▲桃園市1名男子2016年間因年僅4歲女兒打翻綠豆湯竟毆打妻女成傷，地院依家暴傷害罪判處男子拘役55天。（示意圖／視覺中國CFP）

▲基昂慘遭親生母親殺害，屍體更被塞在後車廂內。（示意圖／視覺中國CFP）

記者王佩翊／編譯

美國肯塔基州路易維爾有民眾目睹一名年輕女性抱著沾血的毛毯沿街走動，然而毯子裡不知道包裹著什麼物品，竟還沿路不斷滴血，嚇得他隨即報警。經警方調查，原來包在毛毯內的是這名女子10歲兒子的屍體。據悉，嫌犯原先是打算割掉兒子的舌頭，然而沒能成功，於是便舉槍擊斃對方，並用毯子包裹著屍體塞進自己的後車廂內。

根據《信使日報》報導，路易維爾這名28歲的單親媽媽凱特琳（Kaitlyn R. Higgins）20日晚間突然槍斃自己10歲的兒子基昂（Kyon Higgins Jr.），並以毛毯裹住基昂的屍體，扛出家門，塞進車子的後車廂。鄰居聽聞槍響後，驚覺有異，連忙到路上查看，怎知便看到凱特琳抱著一團用毯子包住的東西，還不斷滴血，因此馬上報警。

待警方趕往現場後，並沒有看到基昂的屍體，只看到滿地的鮮血以及坐在走廊上的凱特琳。警方隨後在凱特琳的後車廂發現用毛毯包裹住的基昂屍體，隨即將其逮捕，而凱特琳本人也坦承犯行，但並未說明犯案動機。根據警方調查，凱特琳聲稱，自己原本是想要割掉基昂的舌頭，但是未能成功，才會一氣之下持槍擊斃兒子。

目前基昂的遺體已經交給相關單位，詳細死因仍待調查。凱特琳20日當晚被捕，警方指控她涉嫌謀殺以及竄改物證，保釋金為25萬美元，但因犯罪性質暴力，因此於22日上調為50萬美元。

基昂是凱特琳的親生兒子，而凱特琳還有另一名年僅2歲的兒子，所幸並未受到波及，目前已經交由其他親屬照顧。基昂與弟弟的褓姆表示，在此之前她曾經看到基昂的眼睛被打到瘀青，臉上和脖子上也有抓傷，而她也很後悔當時沒有立即聯絡兒童保護機構。

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