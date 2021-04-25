東協與「緬甸軍政府領袖」達成5點共識　同意終止暴力危機

▲緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

東南亞國協（ASEAN）於24日舉行緊急高峰會，各國與緬甸軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）達成5點共識，著手解決政變引發的危機，包括終止暴力、各方展開建設性對話、東協派遣特使推動對話、緬甸接受援助、東協特使訪問緬甸。但「釋放政治犯」未被列入共識，敏昂萊也未明確回應「停止殺害示威者」的要求。

▲東南亞國協（ASEAN）在印尼雅加達舉行高峰會。印尼總統佐科威（Joko Widodo，下圖演講者）在會後記者會上發表談話。（圖／路透）

《路透社》報導，東協奉行「不干涉會員國內政」政策，卻被中國、美國與聯合國視為與緬甸軍政府直接交涉的最佳管道。印尼、汶萊、越南、新加坡、柬埔寨元首，以及寮國、泰國和菲律賓外交部長都出席峰會，他們希望敏昂萊承諾約束維安部隊，會上也「出現釋放政治犯的呼聲」，但此議題似乎沒有達成共識。

馬來西亞首相慕尤丁（Muhyiddin Yassin）表示，各國盡量避免過度指責軍政府，只是強調終止暴力，而敏昂萊「沒有拒絕要求……也同意暴力必須停止」。

新加坡總理李顯龍說，敏昂萊「將接受有幫助的觀點，不反對東協發揮建設性作用、東協代表訪問或人道主義援助」。但他也強調，還有很長一段路要走，因為即使達成共識，「真正做到又是另外一回事」。

▲緬甸軍方領袖出席東協高峰會，被視為很不尋常的事情。圖為敏昂萊24日抵達印尼雅加達。（圖／路透）



緬甸通常派遣平民或較低階官員參加東協峰會，因此敏昂萊本次出席被視為很不尋常的舉動。緬甸軍方營運的《米瓦迪電視台》（Myawaddy TV）播報此事時指出，該國將在多個議題上與東協密切合作，包括「緬甸政治過度與將在未來實施的近程」。但是，敏昂萊目前尚未對此回應。

緬甸軍政府2月1日發動政變，推翻民選領袖翁山蘇姬。社會運動組織表示，維安部隊為了鎮壓反對者，至今已經殺害745人。

緬甸民族團結政府（NUG）由民主派人士、翁山蘇姬政府人士、各民族武裝團體代表組成，自稱該國合法政府，與國家管理委員會軍政府並行存在。他們對此共識表示歡迎，「期待東協採取堅定行動並遵循其決定，重建我們的民主」。

緬甸軍方領袖政變後「首次出國」 飛抵印尼！出席東協緊急峰會

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