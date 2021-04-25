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印度醫院缺氧！補給太晚到...加護病房20人「活活窒息死」

▲▼印度疫情嚴重。（圖／路透）

▲印度即將邁向第二波疫情高峰，屆時單日確診恐突破50萬例。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

印度疫情即將邁入第二波高峰，24日新增34萬例確診、2624死，由於不斷飆升的確診人數，各地醫療資源已經陷入緊繃，其中氧氣供給更是嚴重短缺，儘管中央已介入，但相關問題仍無法獲得解決。根據當地媒體報導，新德里就有一間醫院，因為補給的氧氣晚了幾個小時才抵達，導致加護病房內的20名病患缺氧窒息而死。

▲▼ 印度醫院床位、氧氣和抗病毒藥物都嚴重短缺。（圖／達志影像／美聯社）

▲各地醫院的氧氣資源嚴重不足。（圖／達志影像／美聯社）

據印度當地媒體報導，新德里一間醫院由於氧氣供給量不足，導致加護病房內的20名患者因供氧下降，活活窒息而死。據悉，該間醫院的氧氣補給原本預定要在23日下午抵達，但卻因為調度等問題遭到延誤，直到深夜氧氣才被送到醫院，因此才會導致病人「斷氧」。

儘管當地政府已經介入協助氧氣供給與調度，並派出軍機與火車從印度各地區以及國外將氧氣運至各大城市，但醫療資源仍然相當緊繃。事實上，目前新德里各醫院每日需要的氧氣量至少要700噸，然而政府分配下來的卻只有480噸，嚴重不足。儘管印度政府已經加緊增產氧氣，並試圖從海外緊急調度，但仍然敢不上感染人數的暴增。

▲▼印度疫情,火化,醫院。（圖／路透）

▲▼印度各地確診人數飆升，醫療資源已經陷入緊繃。（圖／路透）

▲▼ 印度醫院床位、氧氣和抗病毒藥物都嚴重短缺。（圖／達志影像／美聯社）

由於氧氣不足，印度已發生多起官員帶頭「攔截」路過的氧氣槽車，並將車上的氧氣資源轉至當地的醫院的事件發生，更有氧氣槽車直接「失蹤」。對此，新德里的高級法院警告，要是再有官員敢攔截氧氣資源並送至當地醫院，不排除將祭出死刑。

印度24日新增34萬例確診，而這也是當地連續第3天單日新增超過30萬人，疫情逐漸陷入失控。此外，24日新增2624例死亡，也是疫情爆發以來最嚴重的一次。目前各地醫療資源嚴重匱乏，不僅床位不足，氧氣瓶也不敷使用。據悉，光是在新德里，每4分鐘就有1人死於新冠肺炎。

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