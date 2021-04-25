性侵未遂案14年才偵破！他砸暈KTV員工硬上「獲減刑」　網友氣瘋

▲南韓一名男子涉嫌性侵KTV員工未遂，直到14年後才因此案被捕。（示意圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓一名男子15年前在首爾某間KTV涉嫌性侵員工未遂，然而當時警方卻未能得知兇嫌身分，懸宕14年仍未破案，直到去年3月因其他案件接受調查，才被警方發現其DNA與性侵未遂案嫌犯DNA吻合，原本一審遭判8年徒刑，然而到了二審卻被減刑至5年，令網友們聽聞消息後感到相當憤慨。

根據《韓聯社》、《News1》等韓媒報導，南韓法界人士今（25）日指出，首爾高等法院刑事11-2部的部長法官黃義東（황의동）、黃勝泰（황승태）、李賢雨（이현우），在二審中改判現年39歲的男子A某5年有期徒刑，原本7年限制其不得在兒童、青少年相關機構工作的禁令，也被降為5年。

報導指出，A某2006年6月前往首爾某間KTV，當時他潛入店內，便持著早已準備好的磚頭、酒瓶打暈店內員工B某，之後試圖性侵卻未遂，B某至少失去意識長達8天、住院接受治療達2個月，身心靈嚴重受創，甚至直到現今為止仍受恐慌症之苦。

由於警方與相關搜索機關無法揪出兇嫌的特定身分，該案直到經過14年才因A某的DNA吻合而宣告破案，A某在一審的審理過程中，一方面坦承犯案、卻又稱失去事發時的記憶，一方面又向法官稱自己因喝醉酒「精神耗弱」，望法官從輕量刑。對此，一審法官稱A某為計畫型犯罪，難以認定其喝醉事實。

一審法官決定判處A某8年有期徒刑，「被害人14年以來不知道兇嫌是誰，就這麼長期處於極度的恐懼與不安，考量到這點，不得不加重處罰！」

於是A某與檢察官向法院提出上訴，到了二審時，法官稱A某與B某已達成和解，「被害人依舊無法忘卻當時的傷痛，至今依舊受恐慌症所苦，基於性侵行為止於未遂，加上B某已在和解後表示不願處罰被告，因此予以減刑。」

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