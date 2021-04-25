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印度「露天火堆」全在燒遺體！火葬場爆滿...滿地紅光成煉獄

▲▼印度疫情,火化,醫院。（圖／路透）

▲印度各地醫院的氧氣已經不敷使用。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

新冠疫情海嘯再度襲擊印度，光是24日單日新增病例就超過34萬例，各地醫院的氧氣供給量嚴重不足，醫療資源匱乏。此外，印度也創下疫情爆發以來單日死亡人數最高紀錄，各地區的火葬場甚至已經無法消化大量遺體，只能在戶外舉行大規模火葬儀式。

▲▼印度疫情,火化,醫院。（圖／路透）

▲▼由於死亡人數飆升，當地只能在戶外舉行集體火葬儀式。（圖／路透）

▲▼印度疫情,火化,醫院。（圖／路透）

根據《路透社》報導，印度目前正迎來第二波疫情高峰，24日新增34萬例確診，2624例死亡，累計1660萬例確診、18萬例死亡，而這也是疫情爆發以來，單日死亡率的最高紀錄。據悉，光是在新德里，每4分鐘就有1人死於新冠肺炎。由於死亡人數不斷攀升，當地的火葬設施已經不堪負荷，無法消化大量遺體，只能在戶外的臨時設施舉行集體火化儀式。

▲▼印度疫情,火化,醫院。（圖／路透）

▲▼當地火葬場已無法消化大量遺體。（圖／路透）

▲▼印度疫情,火化,醫院。（圖／路透）

由於各地醫院的氧氣供給不足，當地政府已經使用軍機與火車將氧氣從偏鄉地區以及海外運往德里。德里的醫院也已經出面籲請法院命令聯邦政府針對醫療用品做出緊急安排。根據新德里電視台報導，位於新德里的巴特拉醫院直言，現在各家醫院的氧氣都已經用完了。

▲▼印度疫情,火化,醫院。（圖／路透）

▲當地醫院資源嚴重不足，許多病患更是等不到氧氣瓶。（圖／路透）

根據《印度快報》報導，新德里一間醫院的加護病房23日至少有20名新冠患者因無法獲得足夠氧氣供給而死亡。此外，孟買外的一間醫院因為發生火災，導致13名新冠患者在治療中死亡。

根據《星期日泰唔士報》報導，阿育王大學病毒學家與生物科學主任沙希德表示，距離此波疫情的最高峰還有2週，屆時每日的新增病例可能來到50萬例，由於醫療資源嚴重不足，更可能發生2、3名病患必須共用一張病床的慘況。而面對疫情的迅速蔓延，印度當地目前只有不到1.5%的人接種2劑疫苗。

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