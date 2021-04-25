北愛爾蘭「仙境」慘淪火海！森林連燒48小時　事務大臣痛心喊憂鬱

▲英國北愛爾蘭多納德山發生森林大火。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合報導

近年來受到極端氣候影響，北半球每逢入夏時都會發生難以控制的森林大火，乾燥的天氣加上強風的吹襲，更是助長火勢一路往外擴散！北愛爾蘭的最高峰、同時有「仙境」之稱的多納德山（Slieve Donard）也傳出森林大火，連續焚燒超過48個小時，儘管消防當局派出大量人員與裝備前往現場，卻依舊敵不過風勢助長。

根據《BBC》、《鏡報》報導，位於英國北愛爾蘭東北部地區的蒙恩山脈（Mourne Mountains）於當地時間23日開始傳出森林大火，起初最高峰多納德山最先於凌晨時分冒出火苗，豈料當地天候乾燥、加上風勢吹拂，才會使起火面積一路擴大，被北愛爾蘭消防當局定調為「重大事故」。

▲▼多納德山火勢受到風力與乾燥氣候影響。（圖／達志影像）

消防當局立刻從各地消防站派遣出100多名人力、12輛消防車前往現場灌救，並且提供直升機從空中觀察火勢蔓延的具體情況，火勢從多納德山蔓延至鄰近的格倫河谷（Glen River Valley）、托馬斯山（Thomas Mountain），一架愛爾蘭海岸警衛隊的直升機也於26日下午被派遣前往現場救援，不過滅火的速度與效果有限。

▲多納德山自然景點慘遭祝融，當地官員相當痛心。（圖／達志影像）

北愛爾蘭警察局在一份聲明中要求民眾，務必暫時避開紐卡斯爾地區（Newcastle area）的觀光名勝與停車場。對此，北愛爾蘭事務大臣布蘭登•路易斯（Brandon Lewis）一方面向打火弟兄致上無限敬意、一方面又心痛表示，「我目前正陷入深深的憂鬱當中，我們最美麗的地標發生森林大火，使我無比心痛！」

據悉，火是目前仍未受到控制，至於起火原因當局也正在釐清中。