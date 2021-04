中印邊界爆發雪崩！至少10死6命危　天候路況不佳救援難

▲印度北部發生嚴重雪崩,造成10死6傷。(圖/路透)

記者葉睿涵/綜合報導

印度北部鄰近中國邊境的北安查尔邦(Uttarakhand),在當地時間23日晚間,爆發嚴重雪崩,造成至少10人死亡、6人命危。印度軍方已展開救援行動,但由於雪崩切斷道路,加上當地目前仍在下雪雨,因此救援進度十分緩慢。

#WATCH | Uttarakhand: CM Tirath Singh Rawat conducts an aerial survey of Sumna area of Joshimath Sector in Chamoli district, where an avalanche occurred yesterday during heavy snowfall. (ANI) pic.twitter.com/H6UKs6WFzs — The Times Of India (@timesofindia) April 24, 2021

綜合《印度時報》與《今日印度》報導,印度北部蘇姆納-林姆金姆(Sumna-Rimkhim)的道路,在23日晚間發生嚴重雪崩,導致多條道路通行受阻。雪崩發生當時,一群工人正在事發地點施行道路工程,而不幸受困當地。

#IndianArmy rescues 384 persons from Avalanche site near Sumna in Uttarakhand. 10 bodies recovered so far. Rescue Efforts continue unabated for missing persons.#IndianArmy#NationFirst pic.twitter.com/3dAx9Bc3xW — ADG PI - INDIAN ARMY (@adgpi) April 24, 2021

印度軍方立即展開救援行動,但由於天候不佳,加上前往事故現場的道路被切斷,救援設備無法及時趕到現場,而導致救援進度緩慢。截至24日,雪崩現場已找到10具遺體、384人獲救,其中有6人傷勢嚴重,目前已送院治療。