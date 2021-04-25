拜登開先例！宣布亞美尼亞「種族滅絕」華郵：土耳其惹怒五角大廈

▲亞美尼亞首都耶烈萬（Yerevan）24日舉行活動，紀念亞美尼亞大屠殺106周年，一名男子準備縱火燃燒土耳其國旗。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／編譯

美國總統拜登24日首開先例，正式宣布亞美尼亞大屠殺是「種族滅絕」（genocide）。《華盛頓郵報》指出，美國歷任總統都因擔心與安卡拉當局關係惡化，避免做此宣稱；但土耳其身為北約會員國，卻購買俄羅斯軍武，使得五角大廈官員非常憤怒，改變以往支持土國的態度。

1915年4月24日至1923年間，高達150萬名亞美尼亞人在土耳其前身鄂圖曼帝國（Ottoman Empire）統治下，因系統性驅逐、飢餓與謀殺而喪命。土耳其承認，許多亞美尼亞人1915年起因與鄂圖曼軍隊對抗遭殺害，但對於傷亡人數表示質疑，也否認構成「種族滅絕」，堅稱各方指控都是為了誹謗國父凱末爾（Mustafa Kemal Ataturk）。

▲拜登首開先例，正式宣布亞美尼亞大屠殺是「種族滅絕」。（圖／路透社）

拜登24日在聲明中向受難者致敬，他也提到，亞美尼亞人在世界各地顛沛流離，卻仍堅強重生，並以各種方式貢獻美國社會， 「讓我們重申防止暴行未來發生在世上任何地方的共同決心，替世上所有的人尋求療癒與和解」。據悉，他23日曾致電土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan），表達有意「建設性雙邊關係、擴大合作領域以及有效處理分歧」。但是，白宮並未說明此通話是否提及大屠殺一事。

《華盛頓郵報》指出，雖然前總統雷根（Ronald Reagan）第一屆任期就曾以「種族滅絕」形容亞美尼亞大屠殺，但當時沒有獲得響應，他的繼任者似乎也以此為戒，每每提及也都僅以「大屠殺」或「可怕的悲劇」稱之。土耳其被視為美國最具戰略價值的北約盟友，國防部、國務院過去也都建議總統，不要將此暴行稱為種族滅絕。

▲土耳其購買俄羅斯軍武，惹怒美國國防部。圖為土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）。（圖／達志影像／美聯社）



儘管如此，美土關係正因安卡拉人權問題、購買俄國軍武、在敘利亞和利比亞的情勢等問題日益惡化。尤以五角大廈官員對土耳其最為憤怒，他們指出，艾爾段購買的俄國S-400防空飛彈系統與北約軍事裝備不相容，且將成為該聯盟重大安全威脅。

智庫「華盛頓近東政策研究所」學者恰普塔伊（Soner Cagaptay）說，「國防部以前是土耳其的頭號粉絲，現在情況正好相反」。

拜登的聲明獲得政壇廣泛讚許，美國亞美尼亞會議（AAA）對此表示肯定，主席阿杜尼（Bryan Ardouny）說，此舉標誌著「捍衛人權的歷史長河中的至關重要時刻」。亞美尼亞副外交部長阿登茲（Avet Adonts）也說，拜登的聲明「將成為其他文明世界的榜樣」。

儘管如此，土耳其外交部卻發表長篇聲明，堅稱拜登是在「反土團體和亞美尼亞激進份子的壓力之下」才做此決定，堅稱當年暴行沒有任何一項條件符合「國際法對於種族滅絕一詞的嚴格定義」，「美國的聲明扭曲歷史事實，將永遠不被土耳其人民接受，也打開一道很深的傷口，破壞彼此的互信與友誼」。

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