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專收新冠患者！巴格達醫院爆炸「大火直逼加護病房」　27死46傷　

文／中央社巴格達25日綜合外電報導

附近3家醫院消息人士表示，伊拉克首都巴格達東南部一家專門收治2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）病患醫院24日晚失火，造成至少27人死亡和另46人受傷。

消息人士表示，位於巴格達迪雅拉橋區（Diyala Bridge）的哈蒂柏（Ibn al-Khatib）醫院，氧氣筒爆炸後引發火災。在附近的《路透社》攝影記者表示， 許多救護車馳往失火醫院，運走傷者。醫療消息人士說，未在大火中受傷的病患也被撤離。

النخوة والشهامة التي اظهرها العراقيون لانقاذ المرضى ومرافقيهم من كارثة حريق مستشفى ابن الخطيب ليست غريبة على أبناء هذا...

由 ‎خالد العبيدي Khalid Al-Obeidi‎ 發佈於 2021年4月24日 星期六

國營《伊拉克通訊社》（INA）引述伊拉克民防部門首長波漢（Kadhim Bohan）少將表示，專門收治肺疾加護病房所在樓層失火，醫院內120人當中已搶救出90人。波漢又說，大火已撲滅。

伊拉克衛生部今天表示，境內累計確診感染COVID-19病患102萬5288例，染疫不治1萬5217人。

★《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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關鍵字：

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