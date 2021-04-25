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沒有手機40天！　法15男女山洞內「隔離實驗」結果曝：還想再回去

▲▼沒有手機40天！　法15男女山洞內「隔離實驗」結果曝：想要再回去。（圖／翻攝自人類適應機構（HAI））

▲受試者連續40天不見天日，也沒有網路吃到飽，甚至不能用手機手錶。（圖／翻攝自人類適應機構（HAI））

記者張靖榕／綜合外電報導

人在失去時間概念的情況下會如何生活呢？一項斥資逾百萬歐元的實驗項目將15名男女送往法國庇里牛斯山的一處大洞穴內，讓他們待上40天的時間，觀察在沒有手錶、自然光源等情況下，受試者們會如何打理自己與團隊的生活作息。實驗成功結束後，至少有3分之2的人說，他們想再回到洞穴裡去。

綜合外電報導，實驗地點法國西南部大城，圖盧茲（Toulouse）以南庇里牛斯山的隆布里夫斯（Lombrives）山洞內，進行的實驗項目稱為「深度時間」（Deep Time）。在實驗期間，15名受試者都沒有手機可使用、無手錶可看，也沒有任何外界的自然光源能夠透進山洞內。

15名實驗對象中分別為8男7女，年齡介於27歲至50歲之間，他們在為期6周的極端隔離實驗中，必須待在常溫攝氏12度、濕度95％的山洞裡生活，這段期間只有回到帳篷裡才能擁有自己的私人空間，其餘全都必須與世隔絕，只能和大夥生活在一起。山洞內儲存著適量的食物、井水，還有自行車發電機。

在無時間參考物的情況下，受試者們依靠睡眠周期來計算過了幾天，而他們絕大部分人都算錯了，等40天期限到了之後，不少人還以為至少要再7至10天，因此觀察他們的科學家團隊還必須進入洞穴中，告訴他們已經可以出來了。

笑容高掛、顏面蒼白，15名受試者在眾人的掌聲下離開洞穴，因為久未見到陽光，還必須戴上特殊的眼鏡保護眼睛。其中一人開心喊著，「外面好暖和！」

▲▼ 沒有手機40天！　法15男女山洞內「隔離實驗」結果曝：想要再回去 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼超過3分之2的人認為自己能夠在山洞待上更久，並表達想再回到裡頭的意願。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 沒有手機40天！　法15男女山洞內「隔離實驗」結果曝：想要再回去 。（圖／達志影像／美聯社）

儘管受試者們看起來都相當疲憊，但事實上有高達3分之2的人說，他們想再回到山洞裡待更久的時間，因為他們在裡頭進行了一項團體項目，想要回頭繼續把它完成。

人類適應機構（HAI）的科學家團隊，為這項實驗斥資120萬歐元（約新台幣4058萬元）。他們表示該項實驗會幫助他們能夠更好的了解到，人類在生存環境劇烈的變動上，如何應對挑戰。研究者提到他們監控受試者的睡眠模式、社交互動和行為反應，此外還將迷你溫度計裝在膠囊內讓受試者吞下，以監測他們的體溫變化，並在自然排出後將數據轉移至手提電腦上。

主導實驗的克拉特（Christian Clot）表示，觀察受試者們如何讓團隊保持一致相當有趣，而且在沒有時間概念下進行團隊的分工合作以及組織任務進行，都非常具有挑戰性。

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