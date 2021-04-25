　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世衛大會5月登場！　歐盟表態應「納入台灣」：能對世界有所貢獻

世界衛生大會（World Health Assembly，WHA）。（圖／路透社）

▲歐盟支持台灣參與世界衛生大會。（圖／路透社）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾24日專電

世界衛生大會將在5月24日登場，歐盟對外事務部今天表態支持台灣，呼籲對台灣參與國際採取切實可行方案，這適用於世界衛生組織，並強調台灣應被納入，疫情凸顯台灣對世界可以有所貢獻。

第74屆世衛大會（WHA）將在5月24日至6月1日登場，由於疫情仍險峻，今年會議將持續採視訊方式進行。

歐盟今天回應中央社記者電郵訪問展現支持台灣參與態度。歐洲對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）表示，在歐盟的「一個中國」政策和歐盟的政策目標下，歐盟對台灣參與國際框架促採切實可行的解決方案，這也適用於世界衛生組織。

馬斯拉里明確指出，在台灣專業技術及能力可以帶來加值的領域，應將台灣納入。另強調疫情大流行凸顯台灣可以貢獻應對經驗。

歐盟並表示，將繼續在健康和其他全球關注的問題與台灣發展合作。

2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情2020年全球爆發，迄今造成至少1億4000萬例確診，逾307萬人死亡。世界衛生組織（WHO）在疫情爆發之初的應對受到國際批評，例如忽視台灣去函世衛示警可能人傳人。

歐盟今天表示，避免溝通的漏洞對因應疫情很重要，且不應遺漏任何地區，確保社會了解情況並信任對疫情的因應，對控制疫情至關重要。

雖然歐盟不是世衛組織會員，而是觀察員，但在對外政策上具有整合歐盟會員國立場的指標性。

至於歐盟雖有「一中政策」，但與中國的「一中原則」不同，歐盟強調將與台灣在經貿關係、科學、教育與文化等各種領域發展更緊密的關係與合作。

ET快訊
台中賓士酒駕撞3車3傷　議員掛彩：被撞成連體嬰！曝「小綠」慘

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

內戰10年來首次！　伊朗油輪敘利亞外海突遭襲擊失火

世衛大會5月登場！　歐盟表態應「納入台灣」：能對世界有所貢獻

全球大規模接種不到5個月！　接種疫苗「破10億劑」美中印最多

拜登宣告亞美尼亞屠殺是種族滅絕　土耳其駁斥：最強烈措辭譴責

亞美尼亞大屠殺106週年　拜登正式宣告為種族滅絕

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國…差44分鐘就GG

月球岩石淪性愛玩具！實習生「鋪床狂啪」毀NASA研究　超慘下場曝

核災影響引憂！研究揭突變遺傳後代機率低　受高輻射者罹癌風險高

上任後首次！菅義偉赴醫院體檢　運動習慣曝：每天仰臥起坐100下

南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！2次視訊會議完成簽約　可供近億人施打

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

丟人了！小貨車忠孝橋上剛起步　「後車斗乘客重摔地上」網全看呆

騎士疑似「被小黃擋道」左切超車　不慎擦撞砂石車...重摔倒地險爆頭

工人擅闖軌道遭太魯閣號撞飛　違規施工釀禍包商：不在場不知道

妻病逝！59歲失業父獨養4歲女兒　靠白飯度每日：等孩子吃剩再吃

7歲童學柔道遭摔到腦死！連20過肩摔　呼救喊我的頭我的腳沒人理(更)

內戰10年來首次！　伊朗油輪敘利亞外海突遭襲擊失火

世衛大會5月登場！　歐盟表態應「納入台灣」：能對世界有所貢獻

全球大規模接種不到5個月！　接種疫苗「破10億劑」美中印最多

拜登宣告亞美尼亞屠殺是種族滅絕　土耳其駁斥：最強烈措辭譴責

亞美尼亞大屠殺106週年　拜登正式宣告為種族滅絕

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國…差44分鐘就GG

月球岩石淪性愛玩具！實習生「鋪床狂啪」毀NASA研究　超慘下場曝

核災影響引憂！研究揭突變遺傳後代機率低　受高輻射者罹癌風險高

上任後首次！菅義偉赴醫院體檢　運動習慣曝：每天仰臥起坐100下

南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！2次視訊會議完成簽約　可供近億人施打

拚會考／英文得A++關鍵曝！　寫完歷屆考題還要分析答錯題目

Seiko潛水錶奪德國設計大獎　開獎前早賣光了

Ｘ你娘Ｘ巴！酒後衝突「譙警五字經」遭噴辣椒水　親友怒控執法過當

今起2天「全台有雨」！　下波鋒面水氣更明顯時間曝

近韓人士：韓國瑜選國民黨主席機率達55％　但李佳芬和幕僚都反對

6款「精品皮夾」媽媽收到會開心！LV、GUCCI老花　萬元左右好入手

台中賓士酒駕撞3車3傷　議員掛彩：被撞成連體嬰！曝「小綠」慘照

內戰10年來首次！　伊朗油輪敘利亞外海突遭襲擊失火

世衛大會5月登場！　歐盟表態應「納入台灣」：能對世界有所貢獻

全球大規模接種不到5個月！　接種疫苗「破10億劑」美中印最多

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起長輩的話破解：天突然亮

國際熱門新聞

載到爛醉女　年輕司機興奮「秒開視訊」

愛上準公公！她陷不倫戀還懷孕生子

印度染疫遺體「露天火化」成地獄　富豪包機逃英國

實習生盜月球岩石鋪床狂啪　NASA研究全毀

百萬網紅用嘴餵巨魚！　瞬間被撞進缸裡沉沒

印度增34萬確診　火葬煉獄空拍慘況曝

英媒曝哈利返英奔喪「王室不待見」！葬禮動作洩心情

印尼失聯潛艦尋獲　沉至850公尺深海

韓高爾夫球后朴世莉確診新冠肺炎！

大規模接種不到5個月　全球施打疫苗破10億劑

美旅遊警示增列116國…台灣風險升第3級！

世衛大會5月登場！　歐盟表態應納入台灣

寶寶出生竟釀「大地震」！地面狂晃畫面曝

拜登宣告亞美尼亞屠殺種族滅絕　土耳其強烈譴責

更多熱門

相關新聞

歐盟購入18億劑輝瑞疫苗！窮國依舊買不到

歐盟購入18億劑輝瑞疫苗！窮國依舊買不到

歐盟與美國輝瑞藥廠達成採購協議，在未來數年內，輝瑞將為歐盟提供高達18億劑的新冠疫苗，成為全球最大疫苗協議。由於目前仍有多個窮國尚未買到疫苗，因此這項協議引起了極大的爭議。

國安局評估中共對主權強硬　恐增我應處壓力

國安局評估中共對主權強硬　恐增我應處壓力

日媒：美曾要求制定「日版台灣關係法」

日媒：美曾要求制定「日版台灣關係法」

日防衛大臣：中國正於不顯眼處步步侵略

日防衛大臣：中國正於不顯眼處步步侵略

爆監視傳回陸！台網友1理由：還是去會吃

爆監視傳回陸！台網友1理由：還是去會吃

關鍵字：

世界衛生大會WHO歐盟台灣WHA

讀者迴響

熱門新聞

腦死7歲童拔管還有呼吸！律師點出關鍵

阿姨花21萬炒股忘記密碼　13年後看市值腿軟

影／徐睿知突指使女星做粗魯動作

大甲媽禮生48萬人追蹤　素顏照曝光讓網瘋了

《創造營2021》男團INTO1出道！11人名單公開

二伯手作童衣遭疑盜用！網友批：瞧不起人

蔡依林唱一半「金曲天團突衝上台」搶唱神曲...全場炸了！

存股600萬！小資女還能退2900元

載到爛醉女　年輕司機興奮「秒開視訊」

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

日月潭又浮出「178年墓碑」　居民愣見外觀

快訊／台中女衝雲林「直播要跳橋」！大批警力橋上橋下狂找

對話紀錄曝！7歲童腦死　教練竟嗆：會保住道館

婚禮進行到一半…「大咖情歌男神」突登台獻唱！

王子慶生被女明星包圍！「人生4位重要女主角」現身

更多

最夯影音

更多
拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢

拒盤查！女老師被扣9小時PO網　警依妨害公務送辦：妳罵我蠢
戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

戲精弟賽道衝刺掉步鞋原地棄賽　終點線前耍賴癱地「不想努力了」

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

壓制畫面曝光！警大外割女老師　她出面還原經過：搶手機還掐脖

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

內線道慢慢開、要被超車又加速 他高速公路上暴怒：沒駕駛觀念

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面