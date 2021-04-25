內戰10年來首次！　伊朗油輪敘利亞外海突遭襲擊失火

▲事發地點位於敘利亞巴尼亞斯港外不遠。（圖／翻攝自「Google Maps」）

文／中央社貝魯特24日綜合外電報導

設在英國的敘利亞人權瞭望台組織表示，一艘伊朗油輪今天在敘利亞沿岸外海遇襲後失火，這是敘利亞境內10年前爆發內戰以來首度發生這類攻擊，火勢其後被撲滅，未造成任何傷亡。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）負責人阿布杜拉曼（Rami Abdel Rahman）表示，目前不清楚何人發動這次攻擊。

#UPDATE It was not clear who attacked an Iranian fuel tanker off the coast of Syria, sparking a fire but causing no casualties, the Britain-based Syrian Observatory for Human Rights saidhttps://t.co/pQ7pZrWN3Y — AFP News Agency (@AFP) April 24, 2021

阿布杜拉曼告訴法新社：「我們不曉得是否為以色列發動攻擊。那艘伊朗油輪來自伊朗，距離（敘利亞）巴尼亞斯港（Banias）不遠」。目前也不清楚是無人機或飛彈攻擊。

國營敘利亞新聞社（SANA）引述石油部表示，據信遭到來自黎巴嫩水域方向的無人機攻擊後，油輪失火，火勢其後被撲滅。