內戰10年來首次！　伊朗油輪敘利亞外海突遭襲擊失火

▲事發地點位於敘利亞巴尼亞斯港外不遠。(圖/翻攝自「Google Maps」)

文/中央社貝魯特24日綜合外電報導

設在英國的敘利亞人權瞭望台組織表示,一艘伊朗油輪今天在敘利亞沿岸外海遇襲後失火,這是敘利亞境內10年前爆發內戰以來首度發生這類攻擊,火勢其後被撲滅,未造成任何傷亡。

法新社報導,敘利亞人權瞭望台組織(Syrian Observatory for Human Rights)負責人阿布杜拉曼(Rami Abdel Rahman)表示,目前不清楚何人發動這次攻擊。

